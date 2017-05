Windsor l'emporte 4 à 3 devant les Otters d'Érié - Les Spitfires soulèvent la coupe Memorial Addison se défonce à 100% London, une usine à choix de première ronde

François-David Rouleau 29-05-2017 | 00h29

WINSOR | Les Spitfires ont survolé le tournoi de la Coupe Memorial et soulevé le précieux trophée emblématique de la LCH, samedi soir.

Ils ont vaincu les Otters d'Érié 4 à 3 au bout d'un duel au sommet excitant de la première à la dernière seconde.

L'organisation a ainsi remporté la troisième coupe Memorial de son histoire après les conquêtes de 2009 et 2010. Elle est aussi devenue la 10e équipe à accomplir cet exploit devant ses partisans à Windsor. Les Cataractes avaient été les derniers à réussir ce tour de force à Shawinigan en 2012.

La Ligue de l'Ontario a ainsi rejoint celle de l'Ouest et la LHJMQ en remportant pour la première fois de l'histoire trois coupes consécutives.

Jeremy Bracco est l'un des grands artisans de cette conquête. Il a participé à trois des quatre buts des siens, préparant notamment celui de la victoire d'Aaron Luchuk. L'un des meilleurs espoirs au repêchage de la LNH, Gabriel Vilardi a amassé deux points, comme Logan Brown.

Le meilleur gardien du tournoi, Michael DiPietro, 17 ans, s'est montré à la hauteur en limitant la puissante attaque des Otters à trois buts sur 35 tirs.

Spectaculaire

Les 6500 spectateurs étaient en droit de s'attendre à une finale haute en couleur. Ils ont été servis à souhait. Les Spits et les Otters ont donné tout un show dès la première période avec de nombreuses chances de marquer, des coups d'épaules lourds et des arrêts spectaculaires.

Bracco a soulevé le toit du WFCU Center une première fois à la 17e minute en supériorité numérique. L'agile petit attaquant a sauté sur le retour du puissant tir de Sergachev que n'a pu maîtriser Troy Timpano.

Cinquante secondes plus tard, Strome a ramené tout le monde à la case départ avec un tir parfait après s'être démarqué dans le haut de l'enclave.

Le second vingt a pris des airs du premier alors que les Otters ont pris deux fois les devants grâce à Warren Foegele, en faisant dévier la rondelle avec son patin, et TJ Fergus, d'un tir de la ligne bleue. Mais les locaux ont aussitôt riposté à chaque fois par l'entremise de Logan Stanley et Graham Knott.

Cette rencontre au sommet pour la suprématie de la LCH s'est donc décidée au dernier tiers.

Connaissant une soirée du tonnerre, Bracco a une fois de plus laisser parler son talent offensif lors d'une descente à grande vitesse. En attirant deux couvreurs, il a repéré Luchuk seul dans l'enclave. Le vétéran n'a pas raté sa chance, déjouant Timapno du côté de la mitaine.

Les Otters ont tout tenté en fin de match, touchant même la tige à la droite de DiPietro.

- L'an prochain, la 100e édition du tournoi de la Coupe Memorial aura lieu à Regina, en Saskatchewan.