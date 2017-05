Les Spitfires de Windsor champions de la Coupe Memorial

journaldemontreal.com 28-05-2017 | 22h05

Les Spitfires ont vaincu les Otters d'Érié par la marque de 4 à 3, dimanche, à Windsor, pour mettre la main sur la Coupe Memorial.

Les Spitfires ont donc remporté le titre devant leurs partisans. Ils deviennent la première équipe hôtesse à soulever le précieux trophée depuis les Cataractes de Shawinigan en 2012.

Alors que le pointage était de 3-3, Aaron Luchuk a joué les héros en inscrivant le but de la victoire. Il a accepté une passe parfaite de Jeremy Braco pour marquer le but le plus important de sa carrière.

Le jeu du chat et de la souris

C'est justement Bracco qui a ouvert la marque, lors d'un avantage numérique, en fin de première période.

Le capitaine des Otters Dylan Strome a toutefois créé l'égalité 49 secondes plus tard avec son septième but du tournoi.

Warren Foegele a par la suite donné les devants aux Otters, mais une fois de plus, l'équipe qui détenait l'avance n'a pas été en mesure de la conserver.

Cette fois, c'est Logan Stanley qui a ramené les deux équipes à la case départ avec son premier but.

TJ Fergus a également fait scintiller la lumière rouge pour la première fois, mais comme il fallait s'y attendre, les favoris de la foule ont une fois de plus créé l'égalité par l'entremise de Graham Knott.

Le gardien Michael DiPietro a repoussé 32 des 35 rondelles dirigées vers lui pour mériter la victoire.

À l'autre bout de la patinoire, Troy Timpano a accordé quatre buts sur 22 lancers.

L'espoir du Canadien de Montréal Mikhail Sergachev a complété la rencontre avec une mention d'aide et deux tirs au but, dans la victoire.

Malgré la défaite, Strome a été nommé le joueur le plus utile du tournoi.