Les joueurs des Capitals réclament des changements

Agence QMI 13-05-2017 | 20h59

Une fois de plus ce printemps, Alexander Ovechkin et les Capitals de Washington n'ont pas réussi à se rendre plus loin qu'au deuxième tour des séries éliminatoires.

Depuis son arrivée dans la Ligue nationale de hockey, en 2005, Ovechkin n'a jamais atteint la finale de l'Est.

C'est également vrai pour Nicklas Backstrom. Et pour d'autres vétérans comme Justin Williams, Brooks Orpik et Matt Niskanen, cette élimination est inacceptable.

«C'est la même chose, encore et encore, a dit Backstrom aux médias, vendredi. Visiblement, ça ne fonctionne pas.»

«Vous pouvez écrire ce que vous voulez parce que nous avons échoué, a déclaré Williams. Nous avions une très bonne équipe, mais nous n'avons rien gagné. C'est vraiment décevant et difficile à encaisser.»

«Nous n'avons pas fait le travail, a indiqué Orpik. Nous n'avons pas été à la hauteur. Cette équipe a échoué trop souvent, faut le voir ainsi sinon les choses ne changeront pas.»

«Je ne sais pas si de simples petits changements règleraient vraiment quelque chose, a ajouté Niskanen. Nous jouons très bien en saison, mais ça ne continue pas en séries. Quelque chose doit changer.»

Même pour le défenseur Kevin Shattenkirk, acquis à la date limite des transactions, il est évident qu'il y a quelque chose qui cloche avec cette formation.

«Tu peux le sentir, c'est clair, a-t-il dit. C'est partout autour de cette équipe. Les médias, les partisans, les joueurs, tout.»

Des changements sont donc à prévoir à Washington, surtout que les T.J. Oshie, Williams, Daniel Winnik, Shattenkirk et Karl Alzner seront tous joueurs autonomes sans compensation le 1er juillet prochain.