Les Capitals évitent le pire

Agence QMI 06-05-2017 | 22h07

Les Capitals ont évité l'élimination, samedi, au Verizon Center de Washington, où ils se sont imposés 4-2 face aux Penguins de Pittsburgh. La troupe de Mike Sullivan est maintenant en avance 3-2 dans la série demi-finale de l'Association de l'Est.

Contre toutes attentes, les Penguins ont pu compter sur Sidney Crosby, qui a effectué son retour dans la formation après avoir été victime d'une commotion cérébrale lors du troisième match. Le capitaine des Penguins a fait sentir sa présence, notamment en récoltant une mention d'aide sur le but de Phil Kessel en début de deuxième.

Alors que les Penguins étaient en avance 2-1 après deux périodes, les Capitals ont explosé en troisième en inscrivant trois buts sans réplique.

Nicklas Backstrom, Evgeny Kuznetsov et Alexander Ovechkin ont tous trois marqué leur cinquième but des séries lors du dernier vingt.

Kuznetsov et Ovechkin ont inscrit le but gagnant et le but d'assurance en l'espace de 27 secondes.

Andre Burakovsky a aussi enfilé l'aiguille pour les Capitals en première période, en plus d'obtenir une mention d'aide. Lars Eller a également connu un bon match pour la formation de Washington en récoltant deux mentions d'aide.

Du côté des Penguins, Carl Hagelin a complété le pointage.

Braden Holtby a réalisé 20 arrêts dans la victoire des siens. À l'autre bout de la patinoire, Marc-André Fleury a cédé quatre fois sur 32 lancers.

Le sixième match de la série entre les Penguins et les Capitals aura lieu lundi.