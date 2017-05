Sidney Crosby de retour sur la glace

Agence QMI 05-05-2017 | 11h52

Le capitaine des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby, s'est une fois de plus entraîné avec ses coéquipiers, vendredi matin.

Le numéro 87 a pris part à l'entraînement des siens portant un gilet de joueur régulier. Sa participation au prochain match des siens, prévu samedi, demeure incertaine.

«J'accomplis ce qu'on me dit de faire et je me sens bien», a dit le célèbre patineur aux médias après son passage sur la patinoire.

Connor Sheary, qui a également subi une commotion cérébrale dans le match de lundi, était également de retour sur la glace.

Crosby a encaissé un double-échec du défenseur des Capitals de Washington Matt Niskanen pendant la troisième rencontre de la demi-finale de l'Association de l'Est, lundi. Il n'a pas joué mercredi, mais son club l'a emporté 3-2 pour prendre une avance de 3-1 dans cette série de deuxième tour.