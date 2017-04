Le Blizzard en grande finale à la Coupe Telus

Roby St-Gelais 29-04-2017 | 17h58

Jakob Pelletier, qui d'autre? Un but spectaculaire en prolongation du talentueux attaquant a guidé le Blizzard du Séminaire Saint-François vers un gain de 4-3 sur les Pat Canadians de Regina, en route vers une participation à la finale de la Coupe Telus, samedi, à Prince George.



Le patineur de 15 ans, perçu comme l'un des plus beaux espoirs de la prochaine séance de sélection de la LHJMQ, s'est servi de sa vitesse pour déculotter la défensive avant de faire pareil avec le gardien. Quelques secondes plus tard, il était entouré par ses coéquipiers, venus le rejoindre sur la glace pour célébrer.



Les hommes de Martin Laperrière auront donc l'occasion de ramener un premier titre canadien midget AAA au Québec en 16 ans lors du match décisif, dimanche. La conquête avait été accomplie par les Gouverneurs de Sainte-Foy, ancêtres du Blizzard, aussi à Prince George. Ils se frotteront aux vainqueurs de l'autre demi-finale opposant les champions de l'Ontario à ceux de l'Atlantique, plus tard aujourd'hui.



