Sidney Crosby est le meilleur vendeur; Carey Price au 14e rang

Agence QMI 12-04-2017 | 11h00

Le chandail du capitaine des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby, est celui ayant généré les ventes les plus importantes sur le site spécialisé de la Ligue nationale de hockey (LNH) cette saison, tandis que celui du gardien du Canadien de Montréal Carey Price a été le 14e plus populaire.

Récipiendaire du trophée Conn-Smythe lors des séries éliminatoires 2016, Crosby a devancé les attaquants Patrick Kane et Jonathan Toews, des Blackhawks de Chicago. Le top 5 est complété par la recrue des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews et le gardien des Rangers de New York Henrik Lundqvist.

Les places 6 à 10 sont occupées dans l'ordre par Connor McDavid (Oilers d'Edmonton), Alexander Ovechkin (Capitals de Washington), Vladimir Tarasenko (Blues de St. Louis), Claude Giroux (Flyers de Philadelphie) et Ryan McDonagh (Rangers).

Les Québécois Patrice Bergeron, des Bruins de Boston, et Kristopher Letang, des Penguins de Pittsburgh, sont respectivement 11e et 19e.

D'après un communiqué de la LNH, les ventes recensées sur le site shop.NHL.com ont connu une hausse de 14 % en 2016-2017.