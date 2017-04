Conclusion décevante

08-04-2017 | 00h53

Le CH s'incline 4 à 2 à son dernier match de la saison au Centre Bell. Il y avait une équipe qui ne voulait pas mourir, vendredi soir, sur la glace du Centre Bell. Et elle a joué en conséquence.

Mené par Yanni Gourde et Nikita Kucherov, le Lightning de Tampa Bay, qui doit absolument remporter tous les matchs qu'il lui reste à disputer, a quitté Montréal avec un gain de 4 à 2 sur le Canadien.



D'entrée de jeu, la troupe de Jon Cooper s'est montrée claire dans ses intentions de rejoindre les Maple Leafs de Toronto (sur qui elle accuse maintenant un seul point de retard) au huitième et dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires.



Rapides, intenses, acharnés, les attaquants du Lightning ont profité du manque d'expérience des arrières du Canadien pour attaquer Carey Price sur tous les fronts.



Après huit minutes, le Lightning avait huit lancers au but contre un pour le CH.



Dans la mire de Kucherov



Avec Shea Weber, Jordie Benn et Alexeï Emelin sur la touche, Nikita Kucherov s'en est donné à cœur joie.



Parlez-en au jeune Brett Lernout qui a attrapé le rhume à quelques occasions.



À son deuxième match dans la LNH, le Manitobain s'est fait déculotter une première fois dans les premiers instants de la rencontre. Price a alors fermé la porte.



«C'est tout un joueur. Il possède tellement d'habiletés. Je me suis compromis un peu trop.

C'est important de le garder à l'œil et de savoir quand il saute sur la glace», a déclaré Lernout.



Kucherov a de nouveau exploité le côté de la recrue plus tard dans le même engagement. Cette fois, son tir a touché le poteau, mais Yanni Gourde, à son premier match au Centre Bell, s'est emparé du retour pour faire bouger les cordages.



Véritablement en mission, Kucherov a touché la cible avec 10 secondes à écouler au premier vingt, atteignant ainsi le plateau des 40 buts pour la première fois de sa carrière.



Cependant, c'est Gourde qui a assommé le Canadien. L'ancien joueur des Tigres de Victoriaville a inscrit le quatrième but des siens, à peine 21 secondes après qu'Artturi Lehkonen eut réduit l'écart à 3 à 2, lors d'une infériorité numérique.



Le Lightning en doit également une à Andreï Vasilevskiy. Le grand gardien russe a effectué 26 arrêts, dont deux désespérés aux dépens de Phillip Danault et d'Alexander Radulov. Deux vols! Les deux attaquants du Canadien doivent encore se gratter la tête, ce matin.



King brise la glace



Dans la défaite, certains joueurs du Canadien ont profité de ce dernier match à domicile en saison régulière pour démontrer qu'ils étaient prêts pour les séries éliminatoires.



C'est le cas de Dwight King, qui a profité d'une passe parfaite de Lehkonen pour s'échapper devant Vasilevskiy et enregistrer son premier but dans l'uniforme bleu-blanc-rouge.



Un but qui a dû lui faire le plus grand bien.



«J'ai tout juste eu le temps de lever la tête et de l'apercevoir du coin de l'œil. J'étais exténué. Alors, ce que je voulais surtout, c'était de lui remettre la rondelle pour pouvoir retourner au banc», a décrit Lehkonen.



Paul Byron a également mis sa vitesse à contribution pour menacer le filet du Lightning à deux occasions.



Autre bonne nouvelle, Price ne s'est pas blessé. Les alarmistes peuvent donc dormir en paix.



Leur gardien favori sera au sommet de sa forme pour le début de la série contre les Rangers, ce qui, en principe, devrait avoir lieu mercredi.