Dave Morissette a déjà la fièvre des séries

06-04-2017 | 09h31

La fébrilité dans la voix de Dave Morissette témoigne de son excitation à l'approche des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey. Pour l'occasion, l'animateur reprendra d'ailleurs les rênes de l'émission "Destination Coupe Stanley".

«J'ai tellement hâte, dit-il. Pour moi, c'est la vraie saison qui commence!»

À tous les jours de la semaine, de 17h à 19h, Morissette s'entretiendra à nouveau avec une équipe d'experts pour cette émission diffusée sur les ondes de TVA Sports.

«Le but de l'émission, c'est de suivre le Canadien de Montréal, mais aussi d'intéresser les gens aux autres séries, indique Morissette. Il y a de belles histoires partout et on ne veut pas passer à côté.»

À propos de grands récits reliés aux séries éliminatoires, l'animateur n'a pas besoin de chercher bien loin pour trouver des exemples.

«Parmi nos experts, il y a Mike Bossy. Dans son cas, il était au cœur d'une vraie dynastie avec les Islanders», mentionne Morissette, ajoutant que c'est un réel privilège de travailler avec cette légende du hockey.

Le sympathique animateur, qui a lui-même porté les couleurs du Canadien sans toutefois participer aux séries, vient ensuite parler de l'ancien gardien Jean-Sébastien Giguère.

«Il y a eu la fois où Jean-Sébastien avait gagné le trophée Conn-Smythe, remis au joueur par excellence des séries, mais les Mighty Ducks d'Anaheim avaient alors perdu le septième et ultime match de la finale contre les Devils du New Jersey. Pendant que son équipe essayait de digérer la défaite, il avait laissé son trophée en dehors du vestiaire. Heureusement, Jean-Sébastien avait gagné la Coupe Stanley quelques années plus tard (en 2007).»

Louis Jean, Michel Bergeron, Pascal Dupuis, José Théodore, Éric Fichaud, Mathieu Dandenault et Stéphane Auger comptent parmi les autres collaborateurs. Le duo formé de Renaud Lavoie et Dany Dubé sera également présent pour un segment.

Lors des matchs du week-end, une version écourtée de "Destination Coupe" Stanley sera présentée 30 minutes avant les matchs de la LNH.

Les séries éliminatoires de la Coupe Stanley sont de retour en exclusivité à TVA Sports dès le mercredi 12 avril. Encore une fois, les matchs seront présentés sur les chaînes TVA Sports, TVA Sports 2 ainsi que TVA Sports 3. Précisément, la chaîne TVA Sports 3 reprendra du service lors du premier tour des séries et sera offerte gratuitement aux abonnés de TVA Sports et TVA Sports 2.