La soirée LHJMQ à l'avantage du tricolore

02-04-2017 | 00h19

TAMPA - Il y a eu des buts de deux anciens des Tigres de Victoriaville, Phillip Danault et Yanni Gourde, mais c'est finalement un ancien des Remparts de Québec qui a eu le dernier mot.

Alexander Radulov a marqué le but gagnant en prolongation en déjouant son compatriote russe Andreï Vasilevskiy d'un tir dans le haut du filet. Le Canadien l'a ainsi emporté 2 à 1 contre le Lightning, hier, au Amalie Arena.



«C'était mon premier but cette saison en prolongation, c'est un bon sentiment, a dit Radulov, qui a porté les couleurs des Remparts en 2004-2005 et 2005-2006. Nous avons joué une bonne rencontre, nous méritions la victoire. Nous avons eu plusieurs chances, mais (Andreï) Vasilevskiy a gardé le Lightning dans la rencontre.»



Le CH a signé un quatrième gain d'affilée pour accentuer son avance au sommet de la division Atlantique avec 99 points, soit huit points de plus que les Maple Leafs et les Sénateurs.



Avant la rencontre, Claude Julien avait lancé un message précis à ses joueurs. Il ne voulait pas voir son équipe ralentir même si elle venait d'assurer sa place en séries depuis la victoire de 6 à 2 contre les Panthers, jeudi.



«Nous en avons parlé avant de sauter sur la glace. Oui, nous avons atteint notre objectif avec une place en séries, mais il faut maintenant bien se préparer, a résumé le capitaine, Max Pacioretty. Il faut construire notre confiance. Le Lightning était une équipe désespérée, mais nous avons réussi à jouer un fort match.»



L'impact du premier trio



À l'image des derniers matchs, Danault (1 but, 1 passe), Pacioretty (2 passes) et Radulov (1 but) ont dicté le rythme à l'attaque.



Danault a décoincé le pointage à mi-chemin en deuxième période en profitant d'un rare revirement du défenseur Victor Hedman pour glisser la rondelle derrière Vasilevskiy.



Le Tricolore a patienté jusqu'à son 21e tir avant de battre l'homme masqué du Lightning.



En plus de s'impliquer offensivement, les membres du premier trio du CH ont aussi réalisé de bons jeux défensifs. Radulov a bloqué un tir du géant Hedman en troisième période. Il en gardera un souvenir avec une bonne ecchymose sur les côtes.



«Je suis un dur, c'est correct, a souligné le Russe. Ça fait partie du hockey. Quand tu dois bloquer un tir, tu le fais. Quand tu dois frapper un rival, tu le fais.»



Radulov a mené son équipe avec quatre tirs bloqués.



Encore Gourde



Si le CH vogue tranquillement vers le premier rang de sa division, le Lightning a perdu un précieux point au classement.



«Nous obtenons un point, mais nous détestons toujours perdre de cette façon, a dit Hedman. Nous avions une occasion en or de récolter un point additionnel, mais au moins, nous sommes encore en vie.»



Le Lightning s'accroche toujours à l'espoir d'une participation aux séries avec un retard de quatre points sur les Bruins. L'équipe de Jon Cooper a toutefois joué un match en moins.



Yanni Gourde, l'une des belles histoires en cette fin de saison à Tampa, a inscrit l'unique but des «Bolts».



Le petit attaquant a redirigé un tir de Hedman pour déjouer Carey Price et forcer la prolongation. Il s'agissait de son quatrième but en 15 matchs depuis son rappel du Crunch de Syracuse.



Le Lightning, qui jouait encore une fois sans Steven Stamkos et Tyler Johnson, n'a décoché que 22 tirs en direction de Price. S'il a vu peu d'action, Price a été très bon dans les moments-clés.



Le Canadien (45-24-9) poursuivra son voyage en Floride avec un duel contre les Panthers, demain, à Sunrise.



Les attaquants Torrey Mitchell (virus), Brian Flynn et Steve Ott n'ont pas joué face au Lightning. À la ligne bleue, Jordie Benn a manqué un deuxième match d'affilée en raison d'une blessure à une main.