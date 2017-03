Les Panthers comblés par Jonathan Marchessault

Jonathan Bernier 30-03-2017 | 16h26

Pour le commun des mortels, rien ne laissait présager que l'attaquant des Panthers Jonathan Marchessault connaîtrait une telle explosion en attaque.

Après tout, comment un joueur faisant la navette entre la Ligue américaine (LAH) et la Ligue nationale (LNH) et n'ayant inscrit que huit filetsen 49 matchs peut-il soudainement se transformer en un marqueur de 30 buts ?

Mais en Floride, là où on semble être plus brillant que tout le monde, on assure avoir flairé la bonne affaire grâce à des données de plus en plus consultées dans le milieu du hockey, mais dont les conclusions sont parfois douteuses: les statistiques avancées.

«Nous voulions d'un troisième trio capable de marquer des buts et Jonathan était un candidat idéal», a expliqué Tom Rowe, directeur général et entraîneur-chef intérimaire des Panthers.

«C'est un joueur qui contrôle beaucoup la rondelle et qui crée de l'attaque, peu importe face à qui il se trouve», a ajouté Rowe précisant que Colton Sceviour et Mark Pysyk avaient également été embauchés en raison de leurs chiffres avantageux.

Comme un vétéran

L'Américain de 60 ans admet tout de même qu'il ne s'attendait pas à voir Marchessault atteindre la barre des 30 buts au moment de lui faire signer une entente de deux saisons.

«On estimait qu'il pourrait marquer au moins 20 buts.»

Néanmoins, Rowe soutient qu'il s'est rapidement rendu compte que l'athlète de 26 ans serait davantage qu'un simple joueur de troisième trio.

«On l'a compris en le jumelant avec [Aleksander] Barkov, lorsque [Jonathan] Huberdeau a subi sa blessure pendant le camp d'entraînement. Marchy a sauté sur l'occasion et a joué comme s'il avait occupé ce poste durant toute sa carrière. Il s'agit de sa première saison complète dans la LNH et il joue comme s'il y était depuis 10 ans», a déclaré Rowe.

Un bouche-trou efficace

S'il joue comme un vétéran, c'est peut-être parce que Marchessault a dû redoubler d'ardeur pour finalement obtenir une véritable chance dans la LNH.

«Quand ça fait quatre ans que tu fais toujours la même chose dans la LAH, tu te demandes si tu vas finir pas obtenir ta chance, a mentionné Marchessault. À Tampa, c'était difficile de percer la formation. Je servais un peu plus de bouche-trou», a souligné le Québécois qui voue un immense respect à Julien Brisebois et Jon Cooper, respectivement directeur général adjoint et entraîneur-chef du Lightning.

«Cette année, le vent a tourné. J'ai pu jouer avec de très bons joueurs. Il est arrivé plusieurs fois où je n'ai eu qu'à mettre la rondelle dans le filet.»

Traîner son baluchon peut-être dur sur le moral et sur la confiance, mais parfois, cela amène une maturité qui finit par être payante. Ce semble être le cas de Marchessault.