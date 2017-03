Les Canadiennes remportent la Coupe Clarkson

06-03-2017 | 00h56

La gardienne des Canadiennes de Montréal Charline Labonté a été très solide devant son filet pour permettre à son équipe de remporter la Coupe Clarkson en vertu d'un gain de 3-1 aux dépens de l'Inferno de Calgary, dimanche à Ottawa.

Les joueuses du club montréalais ont ainsi mis fin à une séquence de trois défaites lors du match ultime. Elles ont par ailleurs pris leur revanche face à l'Inferno, qui leur avait infligé un cuisant revers par la marque de 8-3, lors de l'édition précédente.

«Après la performance de l'année passée, on a modifié certains éléments, a indiqué l'entraîneur-chef Dany Brunet. Ça n'a pas été une saison facile, mais comme on peut voir, à plus long terme, ça a été bénéfique.»

Il s'agit d'une quatrième Coupe Clarkson pour la concession. Elle avait été sacrée championne en 2009, 2011 et 2012.

Labonté brillante

Labonté a bloqué 26 des 27 rondelles dirigées vers elle, dans la rencontre. De l'autre côté, Emerance Maschmeyer a été mis à l'épreuve à 23 reprises et elle a cédé trois fois.

Labonté a de plus été élue la joueuse la plus utile, au terme de la rencontre.

«Il était temps, s'est exclamé Labonté sur les ondes du réseau Sportsnet, après avoir remporté une première Coupe Clarkson en carrière. Nous avons subi une grosse défaite l'année passée, et depuis, nous étions en mission. Nous y sommes parvenues!»

«Je voulais absolument gagner pour ce groupe. C'est un excellent sentiment!»

Un bon départ

Katia Clement-Heydra a inscrit les gagnantes au tableau sur le jeu de puissance, lors de l'engagement initial, tandis que Marie-Philip Poulin a doublé l'avance des Montréalaises, au deuxième vingt.

Après un filet de Jill Saulnier, Poulin est revenue à la charge en troisième, pour mettre le match hors de portée.

Des distinctions et des réflexions

En marge de la finale, la Ligue a remis ses distinctions annuelles, vendredi. Les deux équipes finalistes ont bien été représentées.

Récipiendaire de l'Angela James Bowl en tant que meilleure pointeuse du circuit, Poulin a ajouté à ses honneurs en remportant le trophée pour la joueuse la plus utile à son équipe et le Jayna-Hefford, dont la lauréate est choisie par l'Association des joueuses.

Labonté a quant à elle été nommée gardienne de l'année.

Du côté de la formation albertaine, Meaghan Mikkelson-Reid a été nommée défenseure de la campagne, tandis que l'entraîneur Scott Reid est l'instructeur de l'année.

Par ailleurs, l'avenir de Caroline Ouellette en tant que joueuse semble incertain, puisqu'elle a accepté un poste d'entraîneuse adjointe avec la formation nationale du Canada en vue des Mondiaux, qui auront lieu à partir du 31 mars.