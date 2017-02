Ann-Sophie Bettez et les Canadiennes en mission

Julie Roy 23-02-2017 | 15h18

MONTRÉAL - Les Canadiennes de Montréal amorceront vendredi les séries éliminatoires dans la Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF) et Ann-Sophie Bettez rêve déjà de mettre la main sur la pièce manquante à son impressionnant palmarès : la coupe Clarkson.

«C'est ma grande quête. Il me manque ça. J'espère pouvoir la soulever très bientôt», lance l'attaquante de 29 ans qui, avec les Martlets de McGill, a remporté trois championnats nationaux dans les rangs universitaires.

Cinq ans après son arrivée avec les Canadiennes, elle n'a toujours pas eu l'occasion de toucher au précieux trophée malgré trois présences en finale. La dernière conquête de la coupe Clarkson de la formation montréalaise remonte au printemps 2012.

La défaite de 8-3 subie aux mains de l'Inferno de Calgary en finale, il y a un an, est encore difficile à avaler pour Bettez et ses coéquipières, qui avaient pourtant été dominantes tout au long de la saison régulière.

«Il y a des jours où je me ferme les yeux et que je me demande comment ç'a pu tourner comme ça. C'est sûr que c'est une motivation supplémentaire, mais on veut gagner pour nous-mêmes», dit la joueuse de Sept-Îles.

Même si elle constate l'amélioration significative du calibre de jeu chez toutes les équipes de la ligue, Bettez a une confiance inébranlable en la capacité des Canadiennes à remporter le championnat cette année.

«On est unies et je pense que c'est ça qui fait notre force. On a aussi de la rapidité et de la profondeur à toutes les positions. Il s'agira de bien utiliser nos ressources pour contrer l'adversaire.»

Le Thunder d'abord

Avant de penser à la finale et à une possible revanche face à l'Inferno, première puissance du circuit, les Canadiennes devront d'abord affronter le Thunder de Brampton en demi-finale. Elles ont maintenu un dossier de 4-1-1 cette saison contre la formation ontarienne, qui a terminé au troisième rang du classement.

«Il ne faut pas les prendre à la légère. C'est une équipe physique, rapide, avec des défenseuses très mobiles. Ça va être des matchs difficiles.»

Bettez, qui a été la meilleure marqueuse de la ligue au cours de la campagne régulière avec 18 buts en 24 matchs, fera partie des piliers de la formation montréalaise aux côtés de Marie-Philip Poulin et de Caroline Ouellette.

De son côté, Poulin a fini en tête du classement des meilleures pointeuses de la ligue à égalité avec Jess Jones, du Thunder. Elles ont toutes deux amassé 37 points, soit un de plus que Bettez.

Les Canadiennes et le Thunder s'affronteront vendredi à l'aréna Étienne-Desmarteau, puis samedi et dimanche (si nécessaire) au Complexe sportif Bell de Brossard dans une série au meilleur de trois matchs.