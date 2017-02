Barberio contre son ancienne équipe

Jean-François Chaumont 07-02-2017 | 01h08

DENVER - Si plusieurs joueurs de l'Avalanche du Colorado ont encerclé la date du 1er mars, celle de la date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey (LNH), Mark Barberio, lui, regardait plus à court terme.

À son deuxième match seulement dans l'uniforme de l'Avalanche, Barberio jouera ce soir contre le Canadien de Montréal au Pepsi Center de Denver.

«C'est certain que je veux gagner, a dit le défenseur à sa sortie d'un entraînement d'un peu plus de 60 minutes au Family Sports Ice Arena. Mais ce sera bizarre. Pendant l'échauffement, je regarderai de l'autre côté de la glace et je vais voir plusieurs amis, plusieurs gars avec qui je me battais il n'y a pas longtemps.»

Barberio a joué un peu plus de 20 minutes (20:31) à ses débuts avec l'Avalanche dans un rare gain de 5-2 contre les Jets de Winnipeg. Il formait un duo avec Cody Goloubef. Jared Bednar devrait garder ce même duo pour la visite du CH.

«Je vois les prochains matchs comme une sorte d'audition, a raconté le Montréalais de 26 ans. Il me reste une trentaine de matchs pour montrer ce que je peux faire afin de solidifier mon poste à la ligne bleue pour la fin de l'année, mais aussi la prochaine saison.»

«C'était bon signe quand l'Avalanche m'a réclamé puisque c'était l'équipe avec le premier choix. Joe (Sakic) m'a dit qu'il aimait ma rapidité et ma capacité à bouger la rondelle. Il croyait que c'était un manque chez l'Avalanche.»

Une ambiance différente

À ses premiers jours à Denver, Barberio revit un peu l'ambiance de l'an dernier à Montréal.

«Il y a un peu de similitudes. Quand tu gagnes, c'est facile d'être positif. Mais même si nous avons une saison difficile, il faut construire pour le futur. Les Blue Jackets ont connu une saison misérable l'an dernier, mais ils avaient commencé à bien jouer dans les derniers mois. Ils ont retrouvé le même élan dès le début de l'année et ils sont maintenant une des meilleures formations du circuit.»