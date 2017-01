Carey Price et Shea Weber s'illustrent

Agence QMI 28-01-2017 | 23h16

Les sections Atlantique et Pacifique ont participé au concours de tirs de barrage, après avoir respectivement inscrit six et cinq points. Les sections Métropolitaine et Centrale ont pour leur part obtenu cinq et trois points.

Brad Marchand, Shea Weber et Sidney Crosby ont enfilé l'aiguille. De l'autre côté, le fils de Ryan Kesler a trouvé le fond du filet, non sans un élan de générosité de Carey Price. En vertu de cette victoire, la formation de l'Association de l'Est a choisi de disputer la deuxième partie du tournoi des étoiles face à la section Atlantique, dimanche.

À l'épreuve à relais, Price a marqué à son premier tir. C'est cependant la section Métropolitaine qui a réalisé le meilleur temps, pour obtenir deux points. La Centrale a également inscrit un point en vertu d'un meilleur chrono que la Pacifique.

Le Défi des quatre lignes, au cours duquel les étoiles avaient deux chances de marquer à partir de chaque ligne, a été l'affaire de Mike Smith. Ce dernier a placé la rondelle dans une petite ouverture au centre, depuis la ligne des buts, pour 20 points.

Brent Burns a notamment touché la cible dans le coin supérieur gauche depuis la ligne du centre, donnant trois points à la section Pacifique, pour un total de 23. Les sections Métropolitaine et Centrale ont toutes deux obtenu un point au cours de l'épreuve.

Kesler s'est pour sa part élancé de la ligne bleue éloignée une première fois sans succès, avant de laisser la place à son fils pour une deuxième tentative.

Malgré le fait d'armes de Smith, la Pacifique n'a ajouté qu'un seul point au pointage cumulatif, avec cette victoire.

À l'épreuve de précision, Crosby et Auston Matthews ont été les plus efficaces, touchant les quatre cibles en cinq lancers. Le capitaine des Penguins de Pittsburgh a toutefois été plus rapide, terminant l'étape en 10,73 secondes.

Le représentant des Oilers d'Edmonton Connor McDavid a été le champion de l'épreuve de vitesse. Il n'est toutefois pas parvenu à battre la marque établie par Dylan Larkin en 2016, à 13,172 s.

Finalement, Weber a une fois de plus dominé l'épreuve du lancer le plus puissant, avec un tir à 102,8 mi/h.