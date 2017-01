Hayley Wickenheiser annonce sa retraite

13-01-2017 | 20h02

La joueuse de hockey canadienne Hayley Wickenheiser, âgée de 38 ans, a annoncé sa retraite de la compétition sportive, vendredi, via son compte Twitter.

«Cher Canada, ce fut un grand honneur dans ma vie de jouer pour mon pays, a-t-elle formulé. Le temps est venu de les accrocher [les patins]! Merci.»

Originaire de la Saskatchewan, Wickenheiser a évolué pendant 23 ans au sein de l'équipe canadienne qu'elle a jointe alors qu'elle était encore adolescente.

En plus d'avoir participé à la conquête de sept titres mondiaux, Wickenheiser a aidé l'équipe canadienne à remporter quatre médailles d'or olympiques (Salt Lake City, Turin, Vancouver, Sotchi) et une d'argent (Nagano). Elle a marqué un total de 18 buts aux Jeux olympiques.

Wickenheiser a été la joueuse la plus prolifique dans l'histoire de la formation nationale avec sa récolte de 168 buts et de 211 mentions d'aide en 276 matchs. Elle a notamment été nommée la joueuse la plus utile des tournois olympiques féminins de 2002 (Salt Lake City) et de 2006 (Turin).

Fait inusité : c'est en tant que joueuse de balle-molle que Wickenheiser a fait sa première apparition olympique, en 2000, aux Jeux de Sydney.

Parmi ses autres exploits, elle a la première femme à inscrire un but dans une ligue professionnelle masculine lorsqu'elle évoluait en Europe.

Wickenheiser, nommée membre de l'Ordre du Canada en 2011, souhaiterait maintenant poursuivre ses études en médecine et passer plus de temps avec son fils, Noah.