Une finale enlevante remportée par les Américains

05-01-2017 | 23h40

Troy Terry a encore une fois joué les héros en tirs de barrage pour permettre aux États-Unis de remporter la médaille d'or du Championnat mondial de hockey junior, grâce à une victoire de 5-4 face au Canada, jeudi, au Centre Bell.

C'est seulement la deuxième fois de l'histoire de la compétition que le résultat de la finale se décide en tirs de barrage.

Les Américains deviennent la première formation à vaincre les Canadiens à deux reprises, la même année, dans l'histoire du tournoi.

Tous les buts de la formation canadienne ont été inscrits par des joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

C'est Thomas Chabot qui a ouvert la marque. Il aura fallu moins de cinq minutes à Chabot pour faire exploser la foule réunie au Centre Bell avec le premier but de la rencontre.

Quelques instants plus tard, Jérémy Lauzon a doublé l'avance des favoris de la foule.

Après une première période difficile, les Américains sont revenus en force, lors du deuxième vingt. Charlie McAvoy a réduit l'écart, avant de voir Kieffer Bellows créer l'égalité.

Le jeu du chat et de la souris s'est poursuivi en troisième période. Les Canadiens ont repris leur avance de deux buts, lorsque Nicolas Roy et Mathieu Joseph ont tour à tour fait scintiller la lumière rouge. Il s'agit d'un premier but pour Joseph, lors de la compétition.

L'espoir du Lightning de Tampa Bay a utilisé sa vitesse pour déborder le défenseur et s'échapper. Il a finalement décoché un tir précis dans la partie supérieure du filet.

Comme ils l'avaient fait plus tôt dans la rencontre, les Américains ont comblé un déficit de deux buts.

Bellows a inscrit son deuxième de la soirée et Colin White a porté le pointage à 4-4.

Le gardien Tyler Parsons a été excellent devant son filet. Il a repoussé 46 rondelles pour mériter la victoire.

À l'autre bout de la patinoire, Carter Hart a réalisé 31 arrêts.