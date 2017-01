Sergachev rentre au Centre Bell

François-David Rouleau 04-01-2017 | 01h15

Il y a tout juste 60 jours, Mikhail Sergachev quittait Montréal, rétrogradé chez les Spitfires de Windsor, dans la OHL. Il est déjà de retour pour y disputer la demi-finale face aux Américains, cet après-midi.

L'espoir du Canadien âgé de 18 ans, qui a joué trois matchs avec la Sainte-Flanelle en octobre ne connaît pas un tournoi à tout casser. Il s'affaire à défendre proprement son territoire avant d'appuyer l'attaque. L'air du Centre Bell, où il a connu un excellent camp d'entraînement cet automne lui fera grand bien. La visite de ses parents aussi.

Avec une moyenne de temps de jeu d'environ 18 minutes en cinq matchs, il compte un seul but à sa fiche sur 11 tirs et montre un différentiel de +3. «J'essaie de me concentrer sur les deux aspects de mon jeu. Je veux être tout aussi efficace en zone défensive qu'en zone offensive. Jusqu'à présent, je m'attarde à bien faire dans mon territoire et j'essaie de créer des chances sur la deuxième vague du jeu de puissance.»

Machine à huiler

Sergachev n'a pas la langue dans sa poche. Le bout en train qu'il est ne semble pas tout à fait satisfait. Comme il l'a mentionné à Toronto en phase préliminaire, il souhaiterait voir une machine rouge mieux huilée. Les défaites contre le Canada et les États-Unis ont soulevé certains doutes sur les capacités de cette équipe.

«Nous avons une bonne structure, mais nous n'exécutons pas bien le plan de match. Il faut être meilleurs dans notre territoire», a signalé celui qui partage la ligne bleue avec Vadim Kudako, un produit du Severstal de Cherepovets, dans la KHL.

Comme plusieurs observateurs, il est d'avis que la Russie, souvent énigmatique au Mondial junior, n'a pas encore montré son vrai visage et sa véritable identité. «Nous n'avons vraiment pas offert notre meilleur hockey en multipliant les erreurs, a fait savoir celui qui a grandi dans le programme russe. On s'attend tous à mieux en demi-finale.»

Les Russes affronteront des Américains en mission. En phase préliminaire, ils avaient trébuché devant leurs rivaux d'Amérique du Nord. L'indiscipline avait coûté cher.

«Il faut faire attention à ne pas visiter le banc des pénalités trop souvent, a averti Yakov Trenin qui évolue en infériorité numérique. L'entraîneur nous le dit souvent. Les Américains peuvent faire mal en avantage numérique.»

Trenin souhaiterait également voir ses coéquipiers tirer plus souvent. Parmi les quatre formations du carré d'as, la Russie est celle qui compte le moins de tirs au but, avec 146. Avec ses 20 buts, elle est toutefois nez à nez avec les États-Unis.