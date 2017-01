«Un match émotif»  Michel Therrien

Stéphane Cadorette 04-01-2017 | 00h43

NASHVILLE - Si plusieurs dans le monde du sport tentent de jouer la carte du match comme un autre même dans des circonstances émotives, Michel Therrien a vite balayé ce cliché après la victoire des siens en soulignant le travail à l'unisson de ses troupiers pour récompenser Shea Weber et Alexander Radulov.

Les deux anciens des Predators ont largement contribué au triomphe, ce que Therrien n'a pas manqué de saluer. Mais il a aussi ­savouré l'attitude générale de ses poulains, qui se sont montrés affamés pour les deux nouveaux venus.

«C'est définitivement un match qui était spécial pour Shea et il ne faut pas oublier non plus Radulov. Il y avait une différente réaction de la foule dans les deux cas, mais c'était un match émotif pour ces gars-là. Ça a démontré tout notre esprit de corps. Nos joueurs étaient prêts pour ce défi-là et notre éthique de travail était encore une fois extraordinaire ce soir (mardi). C'est ce qui nous a permis de remporter ce match», a ­déclaré l'entraîneur-chef.

Match solide

Dans le vestiaire, la bonne humeur régnait et les joueurs qui ont rencontré la meute de journalistes ne se sont pas gênés pour y aller de blagues et d'éclats de rire.

«Je dirais que depuis le début de la saison, l'ambiance est extraordinaire au sein de notre équipe», a rappelé Therrien à cet effet.

Ce que le pilote a apprécié par-dessus tout, c'est la façon dont son équipe a imposé son rythme d'un bout à l'autre de la rencontre.

«C'est un match très solide qu'on a joué sur la route. On a dicté l'allure du match, en partant et jusqu'à la fin. Même si on perdait par un but, il ne fallait pas changer notre plan et continuer à mettre beaucoup de pression sur les Predators. Tous les joueurs étaient conscients du match émotionnel qu'on avait à disputer et on a réagi de la bonne manière en partant.»