Les États-Unis parfaits

François-David Rouleau 31-12-2016 | 20h09

TORONTO - Les Dieux du hockey et les statistiques favorisaient nettement Équipe Canada junior, samedi après-midi. Les Américains ont déjoué à quelques heures de la nouvelle année.





Les représentants du pays de l'Oncle Sam ont remporté la traditionnelle bataille de la veille du jour de l'An par la marque de 3-1, au Centre Air Canada. Une première depuis le 31 décembre 1998 alors que le tournoi avait lieu à Winnipeg.



Ils ont ainsi signé une deuxième victoire de suite contre Équipe Canada junior après celle enregistrée en Finlande l'an dernier et porté à neuf gains leur fiche dans les 44 matchs de cette rivalité.



«Nous avons leur numéro avec ce deuxième gain de suite, a indiqué le défenseur Charlie McAvoy. C'était un match intense et beaucoup plus important qu'un simple match de ronde préliminaire.»



«C'est incroyable. Nous avons battu le Canada chez eux. Tout le monde est gonflé à bloc, a lâché celui qui a distribué deux passes dans la victoire, Clayton Keller. Nous avons bien commencé le match et nous avons été assez chanceux pour capitaliser en supériorité numérique.»

Départ nerveux



Le Canada n'a pas eu le départ souhaité. Son indiscipline a coûté deux buts, ceux de Colin White et Jordan Greenway. Et la question des gardiens restera tout aussi épineuse que depuis le début de l'aventure. Connor Ingram n'a pas offert une performance convaincante. Il a aussi flanché devant Jeremy Bracco au troisième vingt en terminant sa journée de travail avec 17 arrêts. C'est Thomas Chabot qui a sonné la réplique du côté des favoris de la foule.



Les États-Unis ont donc conservé leur fiche parfaite en ronde préliminaire en infligeant une première défaite au Canada. Ils ont ainsi terminé au sommet du groupe B.



Hargneux et souvent arrogants, les Américains se sont glissés sous la peau des Canadiens en les frappants, les dérangeants autant sur le jeu qu'après les coups de sifflet.



«C'est frustrant. Nous avons écopé de trop de punitions. Notre indiscipline a tué le momentum», a signalé l'attaquant Julien Gauthier qui n'a pas voulu jeter le blâme sur les fautifs.



«Ils la voulaient plus que nous, a-t-il poursuivi. Cette défaite montre que nous ne sommes pas invincibles. Nous serons prêts pour les quarts de finale.»



«On savait qu'ils allaient nous déranger, il fallait rester hors de leur petit jeu et nous n'avons pas été capables», a aussi soutenu Jérémy Lauzon.



Faire-part envoyé



La rondelle n'était pas encore tombée sur la patinoire que Julien Gauthier, 6 pi 4 po et 225 livres, et Jordan Greenway, 6 pi 5 po et 230 livres, se picossaient au centre de la patinoire. Les deux poids lourds du tournoi mettaient ainsi la table pour un match haut en couleur.



Les Américains ont fait taire la bruyante foule du Centre Air Canada à la cinquième minute de jeu alors que Tyson Jost avait écopé d'une pénalité pour avoir embêté le gardien adverse.



Colin White, un espoir des Sénateurs d'Ottawa, a alors fait secouer les cordages derrière Connor Ingram en inscrivant son quatrième but du tournoi avec l'aide du mortel Clayton Keller.



Greenway a tôt fait de doubler cette avance en profitant une fois de plus de l'indiscipline canadienne. Et c'est une fois de plus Keller qui a tout préparé. Celui-ci a attiré le défenseur Noah Juulsen, ce qui a libéré son coéquipier. L'espoir du Wild du Minnesota avait alors le champ libre. Il a glissé la rondelle entre les jambières du gardien.



Si l'entraîneur-chef américain avait exprimé le souhait de traverser la tempête des 10 premières minutes de jeu sans dommage, ce n'était surtout pas le départ désiré par les Canadiens. L'étanche défensive des États-Unis a limité l'attaque du Canada à quatre petits tirs en période initiale.



Celle-ci a néanmoins profité d'une première chance en or en évoluant en double supériorité numérique durant 47 secondes. La meilleure attaque massive du championnat n'a rien cassé.



Myers sonné, Kunin expulsé



Elle s'est toutefois reprise quand Philippe Myers a essuyé un solide coup d'épaule à la tête du capitaine Kunin en début de deuxième période. Sonné, le défenseur canadien a mis de longues secondes à se relever en cherchant la porte de sortie menant au vestiaire. Son assaillant a pour sa part pris la direction des douches, expulsé du match, laissant cinq minutes au jeu de puissance canadien pour s'exprimer.



Charlie McAvoy n'a pas été la cause de son équipe en faisant aussitôt trébucher Tyson Jost. Thomas Chabot a fait cher payer l'indiscipline américaine en faisant scintiller la lumière rouge. Il a sauté sur un long retour accordé par Woll.



Le vent dans les voiles, Équipe Canada junior a longuement menacé. Mais en mission, les Américains ont tenu leur bout en se cramponnant en défensive tout en bloquant bon nombre de lancers. White a entre autres littéralement volé le but égalisateur à Pierre-Luc Dubois.



Jeremy Bracco, visiblement à l'aise sur sa future patinoire, a fait tourner le vent en faveur des représentants du pays de l'Oncle Sam. Il a saisi un retour d'Ingram dans l'enclave et enfilé son second du tournoi.



Son coéquipier Joey Anderson aurait bien pu donner un dur coup aux Canadiens en s'échappant. Mais le gardien veillait au grain en sortant la mitaine.



Les Américains ont tenu le coup en troisième devant les menaces répétées des favoris de la foule. Woll a terminé le match en ayant repoussé 25 rondelles.



Le Canada rentre à Montréal pour le match de quarts de finale face à la République tchèque, lundi.



Dominique Ducharme a indiqué que Philippe Myers avait subi une commotion cérébrale. Il ne participera pas au prochain match. Son tournoi est fortement compromis.