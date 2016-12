5 à 7 nouvelles sportives: les activités reprennent dans la LNH

27-12-2016 | 17h34

Après la pause de Noël, les activités reprennent dès ce soir à travers la Ligue nationale de hockey. Le Canadien de Montréal a d'ailleurs repris l'entraînement en vue de son match de mercredi contre le Lightning de Tampa Bay.



Ce sont deux équipes passablement amochées qui se retrouveront sur la glace de l'Amalie Arena. La liste des blessés du Lightning est bien garnie alors que Steven Stamkos, Ben Bishop et Ryan Callahan sont tous sur la touche. Cédric Paquette est également un cas incertain en vue du match de demain.



Du côté du Canadien, Andrei Markov, qui souffre d'une blessure au bas du corps, n'a pas accompagné ses coéquipiers en Floride. L'attaquant Andrew Shaw, qui soigne toujours les symptômes d'une commotion cérébrale, était absent de l'entraînement mardi.

Carey Price pourrait bien devenir l'un des capitaines du prochain Match des étoiles de la LNH. En effet, le gardien de but du Tricolore est toujours au sommet du scrutin de la section Atlantique.



Dans la Centrale, le défenseur des Predators de Nashville P.K. Subban est en tête, tout comme l'attaquant des Oilers d'Edmonton Connor McDavid dans la Pacifique et le capitaine des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby, dans la Métropolitaine.



Les plus proches poursuivants de Price au sein de son groupe sont Jaromir Jagr, des Panthers de la Floride, et son coéquipier du Tricolore Shea Weber. Patrice Bergeron, des Bruins de Boston, et Jack Eichel, des Sabres de Buffalo, complètent le quintette de tête.

Le Canada sera de retour en action dès ce soir, à Toronto, alors qu'il affrontera la Slovaquie dans un match de la ronde préliminaire du Championnat du monde junior de hockey.



Équipe Canada avait entrepris le tournoi du bon pied, lundi soir, au Centre Air Canada, où elle a défait la Russie par la marque de 5-3. Il s'agissait du premier affrontement entre les deux formations depuis la finale du Championnat 2015. Les Canadiens l'avaient également emporté.



Il s'agira du premier match du tournoi pour la Slovaquie.

Trois jours après leur élimination officielle des séries de fin de saison dans la NFL, les Bills de Buffalo ont montré la porte de sortie à l'entraîneur-chef Rex Ryan et à son frère Rob.



Avec un match à faire au calendrier régulier, le coordonnateur offensif Anthony Lynn assumera les fonctions d'instructeur-chef, dimanche, lors du match contre les Jets de New York.



Ce dénouement n'est guère surprenant, car vendredi dernier, le directeur général Doug Whaley avait refusé d'accorder un vote de confiance à l'ancien pilote des Jets. Le lendemain, Buffalo (7-8) a encaissé un revers de 34-31 en prolongation aux mains des Dolphins de Miami, ce qui a confirmé son exclusion de la phase éliminatoire.