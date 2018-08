Brooke M. Henderson dans le top 10

Agence QMI 27-08-2018 | 12h13

Sacrée championne de l'Omnium canadien féminin dimanche, l'Ontarienne Brooke M. Henderson est passée du 14e au huitième rang du classement mondial du golf mis à jour lundi.

Henderson est devenue la première championne locale du prestigieux tournoi depuis la victoire de Jocelyne Bourassa sur les allées du club de golf municipal de Montréal en 1973.

La golfeuse de 20 ans est de loin la joueuse la mieux classée au pays, devant Alena Sharp (177e) et Brittany Marchand (229e). Les Québécoises Maude-Aimée LeBlanc et Anne-Catherine Tanguay pointent respectivement aux 310e et 357e rangs.

Le top 3 est occupé, dans l'ordre, par la Sud-Coréenne Sung Hyun Park, la Thaïlandaise Ariya Jutanugarn et la Sud-Coréenne So Yeon Ryu.

Chez les hommes, l'Américain Bryson DeChambeau, vainqueur du tournoi Northern Trust le week-end dernier, est passé du 21e au 12e rang.

Ayant conclu 2017 au 99e échelon, DeChambeau s'est approché de ses compatriotes Dustin Johnson, Brooks Koepka et Justin Thomas, qui occupent les trois premières places. Le top 5 est complété par l'Anglais Justin Rose et l'Espagnol Jon Rahm. L'ancien numéro 1 Tiger Woods est resté au 26e rang.

Le Canadien Adam Hadwin a grimpé de cinq crans et se retrouve 58e. Graham DeLaet (252e), Nick Taylor (253e), Benjamin Silverman (258e) et Mackenzie Hughes (271e) sont les autres représentants de l'unifolié parmi les 300 premiers.