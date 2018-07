Omnium britannique: Tiger Woods joue la normale

Agence QMI 19-07-2018 | 16h15

Le célèbre Tiger Woods a joué la normale, obtenant un pointage de 71, jeudi, lors de la première ronde de l'Omnium de golf britannique, en Écosse.

Woods avait entamé le parcours de Carnoustie avec un oiselet au premier trou, complétant par ailleurs le premier neuf à -2. L'Américain de 42 ans a toutefois commis trois bogueys par la suite aux 10e, 13e et 15e fanions. Il a réussi le «birdie» au 11e trou. «Mon score aurait pu être vraiment mieux, a affirmé Woods après son parcours. Mais, je me suis senti solide aujourd'hui [jeudi] et j'ai également senti que je contrôlais bien ma balle.»

Il s'agit d'un retour pour le «Tigre» à ce prestigieux tournoi, depuis qu'il a raté la coupure en 2015.

«C'est le plus vieux tournoi de notre sport. J'ai mon nom sur le trophée à quelques reprises, donc c'est plutôt cool [d'être ici]. C'est toujours bien de jouer l'Omnium britannique.», a-t-il ajouté.

L'ex-numéro un du golf partage de 32e rang avec 17 adversaires.

C'est son compatriote Kevin Kisner qui a pris la tête en remettant une excellente carte de 66(-5).

Il a d'ailleurs fait écarquiller les yeux de la foule présente au sixième trou, réalisant un aigle sur cette normale cinq. Sur l'ensemble de sa ronde, le golfeur de 34 ans a réalisé quatre oiselets et un seul boguey.

Kisner est pourchassé par un trio composé des Sud-Africains Erik van Rooyen et Zander Lombard, ainsi que de l'Américain Tony Finau, qui ont tous joué 67 (-4).

Le vainqueur à l'Omnium des États-Unis en juin, l'Américain Brooks Koepka a connu une journée en deux temps, jouant 41 sur le premier neuf avant de compléter les neuf derniers en 31 coups. Il a réussi quatre oiselets en cinq trous, entre le 10e et le 14e fanion.

Le champion de l'édition 2017, Jordan Spieth, a ramené une carte de 72 (+1). Il a eu certaines difficultés sur les quatre derniers trous avec deux bogueys et un double boguey.

S'expliquant sur ce trou, Spieth a dit «avoir simplement eu une bulle au cerveau».

Pour sa part, le numéro un mondial Duston Johnson a connu une journée décevante avec une performance de 76 (+5), commettant notamment un triple boguey sur son dernier trou.

Adam Hadwin, seul Canadien parmi les 156 participants, se retrouve à +2 au terme des 18 premiers trous. Il est entre autres à égalité avec le vétéran Phil Mickelson.

