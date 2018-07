Le parcours de Carnoustie: trou par trou

Agence QMI 18-07-2018 | 16h35

Pour cette 147e édition de l'Omnium britannique, les golfeurs sont de retour sur le parcours de Carnoustie, en Écosse. Même si l'herbe longue est moins présente qu'à une certaine époque et que les allées sont un peu plus larges, le terrain est toujours considéré parmi les plus difficiles de la planète.

Trou #1 (normale 4 - 396 verges)

Le début de parcours, à Carnoustie, est beaucoup moins périlleux que la fin. L'allée du premier trou est large, mais il est recommandé de tenter un coup de départ moins long afin d'éviter les trappes de sable.

Trou #2 (normale 4 - 461 verges)

Le vert est énorme, mais il vaut mieux choisir les bons bâtons afin d'éviter le long roulé. Un puissant coup de départ permet d'éviter le sable.

Trou #3 (normale 4 - 350 verges)

Cette normale 4 est relativement courte et permettra aux golfeurs qui contourneront les trappes d'obtenir un oiselet.

Trou #4 (normale 4 - 415 verges)

Un bon coup de départ est capital pour être en mesure de rejoindre le vert double en deux coups.

Trou #5 (normale 4 - 412 verges)

Les longs cogneurs devront jouer de prudence au départ, surtout avec un gazon asséché et plus rapide.

Trou #6 (normale 5 - 580 verges)

Cette normale 5 met en vedette «Hogan's Alley», qui tient son surnom du célèbre Ben Hogan. Il offre différentes options aux golfeurs. Les plus audacieux pourront capitaliser ou... s'enfoncer.

Trou #7 (normale 4 - 410 verges)

En vertu d'une allée étroite, plusieurs golfeurs viseront au départ les fosses de sable à droite, tentant évidemment de demeurer à court de celles-ci.

Trou #8 (normale 3 - 187 verges)

Les golfeurs seront heureux de s'en sortir avec la normale. En plus des nombreuses trappes autour du vert, celui-ci est surélevé.

Trou #9 (normale 4 - 474 verges)

Pour conclure le premier neuf, ce trou représente un énorme défi dès le coup de départ. En grande partie en raison des trappes de sable aux abords de l'allée.

Trou #10 (normale 4 - 465 verges)

Les trois fosses de sable à droite de l'allée en piégeront plusieurs. Il s'agit du principal danger sur ce trou.

Trou #11 (normale 4 - 382 verges)

Cette normale 4 est plus courte, mais le sable est placé stratégiquement pour embêter les golfeurs. Mais qui osera survoler les trappes avec son coup de départ?

Trou #12 (normale 4 - 503 verges)

Plus de 500 verges pour une normale 4, c'est déjà un défi, mais avec une allée étroite et des fosses à l'entrée du vert, c'est l'enfer.

Trou #13 (normale 3 - 175 verges)

Un trou intimidant, surtout quand il y a du vent. La précision est de mise sur ce vert plutôt étroit.

Trou #14 (normale 5 - 513 verges)

Une normale 5 plutôt courte, selon les standards du jour. Les fosses appelées «Spectacles» impressionnent, mais elles n'empêcheront pas les nombreux oiselets et même quelques aigles pendant le tournoi.

Trou #15 (normale 4 - 472 verges)

Plus que jamais il faut éviter le sable pour connaître du succès sur ce trou. Le deuxième coup est aussi décisif que périlleux.

Trou #16 (normale 3 - 248 verges)

Certains golfeurs opteront pour un fer 6 ou un fer 7 tandis que d'autres pourraient choisir un bois. Quoi qu'il en soit, les oiselets seront rares. C'est le début de la difficile conclusion de ce parcours de Carnoustie.

Trou #17 (normale 4 - 460 verges)

Possiblement le trou le plus difficile du parcours. Le fameux ruisseau Barry, communément appelé «Barry Burn» traverse le terrain deux fois plutôt qu'une.

Trou #18 (normale 4 - 499 verges)

Le nom de Jean Van de Velde est associé à ce trou à tout jamais à la suite de sa déconfiture de 1999. Obstacles nombreux, doit-on résumer, spécialement l'eau près du vert.