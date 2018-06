PGA : Mackenzie Hughes dans le groupe de tête à Memphis

Agence QMI 07-06-2018 | 20h53

Seamus Power a pris les commandes de la Classique FedEx St. Jude, jeudi, à Memphis, grâce à une première ronde de 65 (-5). L'Ontarien Mackenzie Hughes a également connu un excellent départ en rapportant une carte de 66 (-4).

Power a réussi six oiselets et commis un boguey à sa première sortie sur le parcours. L'Irlandais de 31 ans est suivi de près par un groupe de 11 golfeurs qui ont conclu la journée quatre coups sous la normale. Hughes, qui a enregistré cinq oiselets et un boguey, fait partie du contingent.

Les Américains Troy Merritt, Wesley Bryan, Brooks Koepka, Phil Mickelson, Chris Kirk, Michael Kim, Brandon Harkins et Steve Stricker pointent également au deuxième rang. L'Argentin Fabian Gomez et l'Australien Stuart Appleby complètent le groupe.

Parmi les autres Canadiens en lice, Corey Conners a conclu la journée au 23e rang avec une marque de 68 (-2). L'Ontarien a réussi quatre oiselets et commis deux bogueys.

Le Manitobain Nick Taylor et l'Ontarien Ben Silverman ont tous deux joué la normale de 70. Ils sont présentement 56es, tout comme l'Américain Daniel Berger, qui a remporté les deux dernières éditions du tournoi de la PGA.

L'Ontarien David Hearn a quant à lui obtenu un pointage de 72, soit deux coups au-dessus de la normale. Il est 96e à égalité avec 18 concurrents.