Classement mondial du golf masculin: Tiger Woods s'approche du top 100

Agence QMI 19-03-2018 | 09h32

L'Américain Tiger Woods a encore amélioré sa position au classement mondial du golf masculin mis à jour lundi, car il est passé du 149e au 105e rang grâce à sa performance du week-end dernier.

L'ancien numéro 1 au monde était 388e deux semaines auparavant, mais il a fini deuxième au Championnat Valspar, puis cinquième à l'Invitation Arnold Palmer, dimanche. Woods est d'ailleurs déjà considéré favori par certains pour remporter le prochain Tournoi des Maîtres, qui se déroulera du 5 au 8 avril.

Dustin Johnson et Justin Thomas, des États-Unis, occupent les deux premiers échelons, devant l'Espagnol Jon Rahm et leur compatriote Jordan Spieth. L'Anglais Justin Rose complète le top 5. Gagnant du tournoi la fin de semaine passée, le Nord-Irlandais Rory McIlroy est septième, en hausse de six rangs, derrière le Japonais Hideki Matsuyama.

Adam Hadwin (42e) est toujours le meilleur Canadien. Graham DeLaet et Mackenzie Hughes sont respectivement 131e et 179e.