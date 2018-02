Bonne sortie pour Tiger Woods et Mackenzie Hughes

Agence QMI 22-02-2018 | 19h39

Le célèbre golfeur Tiger Woods a ramené sa meilleure carte depuis son récent retour sur le circuit de la PGA, lui qui a joué une ronde de 70, jeudi, en ouverture de la Classique Honda. Pour sa part, le Canadien Mackenzie Hughes a conclu le parcours avec un seul coup de retard sur les meneurs, le Suédois Alex Noren et l'Américain Webb Simpson.

Woods, qui a joué la normale, a réussi trois oiselets en plus de commettre un boguey et un double boguey. À sa sortie du terrain de Palm Beach Gardens, en Floride, il s'est montré satisfait de sa performance.

«Je sens que je ne suis pas très loin, a commenté Woods, cité par le site web du circuit de la PGA. Je suis vraiment fier de ma journée car j'ai raté des coups, mais à des endroits corrects. Je n'avais pas fait ça en Californie. Là, j'ai senti que je frappais bien la balle.»

Woods a ainsi atteint l'allée à seulement neuf reprises sur 18 trous, mais sa balle se retrouvait souvent très près de la cible.

Les résultats avaient été plus laborieux à l'Omnium Genesis, la semaine dernière, quand il avait joué 72 (+1) et 76 (+5) avant de subir le couperet au terme des deux premières journées.

Mackenzie Hughes est dans le coup

De son côté, l'Ontarien Mackenzie Hughes a rapporté une carte de 67(-3) à l'issue du parcours, où il a enregistré six oiselets et trois bogueys. Il est provisoirement troisième, à égalité avec quatre autres golfeurs, et accuse un seul coup de retard sur les meneurs, Alex Noren et Webb Simpson. Ces derniers ont tous deux réalisé un pointage de 66 (-4).

Parmi les autres Canadiens en action, l'Ontarien Corey Conners a joué la normale de 70 et pointe présentement au 21e rang. Pour sa part, l'Ontarien Ben Silverman a éprouvé des difficultés avec une première ronde de 78 (+8). Il est 137e, à 12 coups de la tête.