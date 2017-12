Rickie Fowler vole la vedette

Agence QMI 03-12-2017 | 18h18

Rickie Fowler a connu une dernière ronde du tonnerre dimanche au Challenge Hero World, ce qui lui a permis de remporter le tournoi organisé par Tiger Woods dans l'île de New Providence, à Nassau, dans les Bahamas.

L'Américain de 28 ans a entamé la journée en lion en réussissant huit oiselets sur le premier neuf. Il a remis une carte de 61, 11 coups sous la normale. Il a terminé le tournoi avec un pointage cumulatif de 270 (-18).

«J'essayais seulement de demeurer le plus calme possible, a indiqué Fowler au site web de la PGA après sa victoire. Je voulais rester concentré, rester dans le moment et ne pas trop penser à ce qui m'attendait.»

Si Fowler a épaté la galerie dimanche, c'est sur Woods que tous les yeux étaient tournés pendant le week-end. L'ancien numéro un mondial faisait un retour au jeu après une absence de 10 mois. Il a terminé la compétition au neuvième rang avec un pointage cumulé de 280 (-8). Il a livré une belle performance dimanche en remettant une carte de 68 (-4). Il aurait pu finir beaucoup plus haut au classement s'il n'avait pas joué trois coups au-dessus de la normale pendant la troisième ronde, samedi.

Woods, qui semble maintenant rétabli après une quatrième intervention chirurgicale au dos, n'était pas inquiet de son état de santé avant le tournoi. «Je savais que j'allais être capable de disputer les quatre rondes, que ça n'allait pas être un problème, a-t-il expliqué. Je m'inquiétais davantage du pointage que j'allais obtenir, des sensations que j'allais éprouver sur le terrain et de la façon dont j'allais gérer l'adrénaline pour la première fois depuis un bon moment.»

«Dans l'ensemble, je suis assez satisfait de mon week-end. J'ai frappé de très bons coups et je n'ai pas ressenti de douleur», a-t-il ajouté.

Hoffman perd sa place

Charley Hoffman n'a pas été en mesure de résister aux assauts de Fowler dimanche. L'Américain de 40 ans avait entamé la dernière ronde confortablement au premier rang avec une avance de cinq coups sur ses plus proches poursuivants.

Sa journée n'a pas été une catastrophe pour autant puisqu'il a terminé en deuxième place grâce à un pointage cumulatif de 274 (-14).

L'Anglais Tommy Fleetwood et l'Américain Jordan Spieth ont terminé à égalité au troisième rang à -12.