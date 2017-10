Golf: Justin Thomas élu joueur de l'année

AFP 04-10-2017 | 17h20

L'Américain Justin Thomas, vainqueur à 24 ans de son premier tournoi du Grand Chelem au Championnat de la PGA en plus de la Coupe FedEx, a été désigné par ses pairs joueur de l'année 2017, a annoncé la PGA, mercredi.

«Avec cinq victoires et une fin de saison remarquable avec le succès dans la Coupe FedEx, Justin est le vainqueur mérité du titre de joueur de l'année», a expliqué Jay Monahan, le patron de la PGA, en annonçant l'attribution du Trophée Jack Nicklaus au natif de Louisville, au Kentucky.

Outre la 4e et dernière levée du Grand Chelem de l'année et la Coupe FedEx et ses 10 millions de dollars de bonus, Justin Thomas s'est imposé dans quatre autres épreuves.

À l'Omnium de Hawaï, Thomas était aussi devenu le plus jeune golfeur de l'histoire à passer sous la barre des 60 (59).

Depuis 1960, il est seulement le troisième joueur, après Tiger Woods et Jordan Spieth, à avoir enlevé cinq tournois dans une saison, dont un majeur, avant l'âge de 25 ans.