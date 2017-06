PGA Tour Canada débarque au Québec

Benoît Rioux 14-06-2017 | 17h41

MIRABEL - Le président du circuit PGA Tour Canada, Jeff Monday, était de passage à Mirabel, mercredi, en marge de la prochaine présentation d'une compétition d'envergure au club de golf Les Quatre Domaines, du 17 au 23 juillet.

Cette première escale au Québec depuis le lancement du Mackenzie Tour en 2013 pourrait évidemment contribuer au développement du golf dans la Belle Province.

«C'est certainement une grosse étape pour nous de présenter une première épreuve au Québec, a indiqué monsieur Monday. Si l'événement connaît du succès, il y aura peut-être possibilité d'ajouter quelque chose d'autre dans la province.»

Selon des informations obtenues par l'Agence QMI, des discussions seraient déjà en place dans le but d'offrir un tournoi dans la région de Québec à partir de 2018. PGA Tour Canada a effectivement communiqué avec le Circuit Canada Pro Tour pour s'informer à ce sujet.

Pour le moment, l'Omnium Placements Mackenzie présenté par Jaguar Laval risque d'en mettre plein la vue à Mirabel. Circuit Canada Pro Tour agit alors comme promoteur de l'événement.

Un record de parcours menacé

Le propriétaire du club Les Quatre Domaines Gilles Debut croit que le record du parcours, qui est présentement établi à 63, risque fort d'être battu si les conditions météorologiques sont bonnes.

«Je sais que le record de parcours est de 63 et je pense qu'il pourrait être en danger, a corroboré monsieur Monday. Le terrain offre une belle variation entre des trous plus longs et d'autres plus courts.»

Au total, 156 joueurs prendront part au tournoi et les 60 meilleurs éviteront le couperet. De nombreux Québécois seront d'ailleurs en action, dont plusieurs profiteront de l'une des 16 exemptions dont bénéficie le Circuit Canada Pro Tour.

«Des joueurs comme Marc-Étienne Bussières, Dave Lévesque et Sonny Michaud vont assurément bénéficier d'une exemption», a déjà planifié Jean Trudeau, président du Circuit Canada Pro Tour.

Selon monsieur Trudeau, certains Québécois risquent même de se qualifier pour les deux dernières rondes. C'est notamment le cas de Max Gilbert, qui est présentement le seul Québécois à détenir une carte complète du circuit PGA Tour Canada.

- Les profits générés par le tournoi et les différentes activités seront remis à 100% à la Fondation CHU Sainte-Justine. Par ailleurs, le tournoi est déjà assuré de revenir au club de golf Les Quatre Domaines pour les deux prochaines années.