Victor Cruz délaisse les crampons et prend le micro

Agence QMI 21-08-2018 | 12h19

Le receveur de passes Victor Cruz a annoncé mardi qu'il se retire de la compétition pour se joindre à l'équipe du réseau américain ESPN.

«Je termine officiellement un chapitre de ma vie et j'en commence un nouveau. Je ne peux pas être plus excité à l'idée de me retrouver au sein d'une autre équipe championne à ESPN, a-t-il commenté à la chaîne UNINTERRUPTED. J'ai déjà hâte de partager mes connaissances et mes analyses avec les partisans de la NFL.»

Cruz, 31 ans, a totalisé 4549 verges et 25 touchés en 303 attrapés en six saisons avec les Giants de New York. En 2014, il a subi une déchirure du tendon du genou droit et a manqué plusieurs mois d'activités, incluant la campagne 2015. Durant l'année 2017, il a tenté sans succès de convaincre les Bears de Chicago de lui accorder un contrat.