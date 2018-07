NFL : les cendres de la mère d'un joueur éparpillées par des employés

Agence QMI 10-07-2018 | 10h21

Le plaqueur défensif des Giants de New York A.J. Francis en veut à l'agence de sécurité dans les transports des États-Unis qui a étalé sur ses vêtements les cendres de sa mère décédée qu'il transportait dans une valise.

Celui ayant évolué avec les Redskins de Washington en 2017 a publié un message et une photo sur son compte Instagram, lundi, où il est possible de voir clairement des cendres se trouvant sur divers effets personnels. Francis a passé la dernière semaine en Arkansas et en Californie à la suite de la mort de sa mère, Carrie Leanne Francis, survenue le 26 juin.

Voyageant en avion, le footballeur a ramené l'urne contenant les cendres, mais l'objet a été ouvert par des employés de la Transportation Security Administration (TSA). Le principal intéressé a exprimé sa colère peu après l'incident.

«Vous, morceaux de m... de la TSA, la prochaine fois que vous devez ouvrir l'urne de ma mère pour aucune raison, assurez-vous de la refermer! La seule chose que vous êtes capables de faire, [...], c'est de mal faire votre travail», a-t-il écrit en termes vulgaires.

Pour sa part, la TSA a répondu ultérieurement en présentant ses excuses à A.J. Francis sur Twitter.

«Nos agents sont formés pour manipuler avec soin vos bagages. Avec tout le respect pour la personne décédée, le contenant n'aurait jamais dû être ouvert. Veuillez accepter nos excuses et nos condoléances», a émis l'organisation.

Le porte-couleurs des Giants a totalisé 18 plaqués en six rencontres à Washington la saison passée.