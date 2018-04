Josh Allen souhaite confondre les sceptiques et être le premier joueur appelé au repêchage - Le moment de vérité

Stéphane Cadorette 25-04-2018 | 21h54

ARLINGTON, Texas | C'est jeudi soir que le repêchage de la NFL prendra son envol et après des semaines d'analyse et de spéculations, la confusion règne toujours. Pour une rare fois, il n'y a pas de consensus sur l'identité du premier choix que détiennent les Browns de Cleveland. Le quart-arrière Josh Allen espère qu'il sera l'élu pour ensuite faire taire ses nombreux dénigreurs.

Le domicile des Cowboys de Dallas, le pharaonique AT&T Stadium, sera le théâtre du repêchage le plus imprévisible depuis belle lurette.

Pendant plusieurs mois, le quart Sam Darnold (USC) semblait se diriger tout droit vers le trône réservé au premier de classe. Or, dans les dernières semaines, Josh Allen (Wyoming) est ressorti, selon plusieurs observateurs américains, comme étant le nouveau favori. Et voilà qu'hier, des médias de Cleveland mentionnaient que les Browns confieraient les clés de leur avenir à Allen ou Baker Mayfield (Oklahoma).

D'autres ont même fait grand état du fait que Sam Darnold ait opté pour une cravate brune dans son choix vestimentaire, ce qui l'enverrait tout droit chez les Browns ! On croirait rêver éveillé et il est grand temps que les fausses pistes et écrans de fumée se dissipent pour laisser poindre le début de la première ronde, à 20 h !

« Je me sens relaxe, détendu et tout ce que je pouvais faire a été fait. Je ne peux qu'apprécier le moment avec ma famille, qui est ici. Le plus important sera de me faire valoir après le repêchage et le rang de sélection n'y changera rien », a résumé Allen, lors d'une rencontre avec les médias, hier midi.

Les doutes persistent

Qu'il devienne ou non le rédempteur des Browns, embourbés dans une incompétence crasse au poste de quart-arrière depuis leur retour dans la NFL en 1999, Allen aura beaucoup à prouver.

Des quatre passeurs (avec Josh Rosen, d'UCLA) qui seront assurément sélectionnés au premier tour, il est celui qui divise le plus les analystes et partisans.

Son bras grandiose le positionne loin devant les autres. Cependant, son taux de passes complétées comme partant n'a jamais dépassé 56 %. Plusieurs y perçoivent un gigantesque drapeau rouge. « Cette notion préconçue que je suis un quart-arrière manquant de précision est totalement fausse. J'ai hâte de changer ces perceptions avec le temps », a-t-il fait valoir en vendant plutôt sa salade.

« Je pense que les gens sont capables de réaliser que je suis un quart-arrière fait sur mesure pour les mauvaises températures. Au Wyoming, je n'ai pas joué dans des conditions idéales. Je me suis entraîné tous les jours dans le vent là-bas. Je sais que mon bras est à son mieux dans le vent, la neige et la pluie. C'est l'idéal pour le football de séries », a-t-il poursuivi.

Darnold entretient le mystère

De son côté, Darnold a avoué mercredi qu'il savait à quoi s'attendre quant à l'équipe qui en fera son premier choix. Le rouquin n'allait tout de même pas mettre fin au suspense.

« J'ai une bonne idée de ce qui va arriver... Mais je répète à tous ceux qui me le demandent que l'endroit où j'aboutirai sera le bon endroit. L'important, c'est de se retrouver où l'on te désire réellement », a-t-il statué.

« Je me sens bien, car personnellement, je n'ai pas à prendre une décision. Le stress sera plutôt du côté des équipes qui doivent prendre une énorme décision pour l'avenir de leur organisation. Je n'ai pas mon mot à dire là-dedans, donc je ne peux qu'attendre d'être sélectionné. »

Et Baker Mayfield dans tout ce manège ? Le productif, mais controversé quart-arrière a choisi de ne pas se présenter sur place au repêchage.