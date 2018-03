Le Québécois signe un nouveau contrat d'un an pour demeurer à Dallas - Louis-Philippe Ladouceur: toujours un Cowboy

Richard Boutin 19-03-2018 | 11h09

Pour la première fois de sa carrière, le spécialiste des longues remises Louis-Philippe Ladouceur a goûté au marché des joueurs autonomes, mais le suspense aura été de courte durée. Le Québécois revient avec les Cowboys de Dallas pour un an, lui qui a préféré demeurer à la maison plutôt que de faire le saut chez les Raiders d'Oakland.

Ladouceur amorcera donc une 14e saison avec les Cowboys, à 37 ans. Dans l'histoire de l'équipe, seuls l'ailier rapproché Jason Witten (2003 à aujourd'hui), l'ailier défensif Ed «Too Tall» Jones (1974 à 1989), le demi défensif Bill Bates (1983 à 1997) et le joueur de ligne offensive Mark Tuinei (1983 à 1997) ont porté l'étoile plus longtemps que le Montréalais.

«C'est le fun de se retrouver dans la même phrase que ces gars-là. On parle de bons joueurs qui ont évolué très longtemps dans la NFL. Je suis conscient que je joue à peu près 12 jeux par match depuis 13 ans, comparativement à ces gars-là qui en jouent 40 à 50 par match. C'est différent, mais je l'apprécie», a indiqué au Journal celui qui se réjouit de revenir.

«C'est pas mal ce que je voulais. C'est sûr que j'aurais préféré signer pour deux ou trois ans, mais à 37 ans, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire. J'aurais souhaité un peu plus de garanties, mais c'est un bon contrat, autant du point de vue de l'équipe pour le cap salarial que pour moi. Les deux côtés en bénéficient donc tout le monde est content», s'est-il exprimé.

Les détails financiers de l'entente n'étaient pas dévoilés au moment d'écrire ces lignes.

Les Raiders dans le coup

Dès le mois d'août, Ladouceur savait que l'organisation qu'il représente depuis 2005 lui offrait une entente d'un an. Contrairement à 2008 et 2013, lorsqu'il s'est entendu avec les Cowboys avant l'ouverture du marché des joueurs autonomes, il a cette fois décidé de tester sa valeur sur le marché.

Après la saison dernière, son entraîneur des unités spéciales Rich Bisaccia a fait le saut chez les Raiders pour retrouver l'entraîneur-chef Jon Gruden, qu'il a bien connu lors de leurs années communes au sein des Buccaneers de Tampa Bay. Sous la recommandation de Bisaccia, les Raiders ont ensuite approché Ladouceur.

«Ce qu'on m'a offert pour aller jouer pour les Raiders ne me semblait pas aussi intéressant que ce que j'avais ici. Ma famille est ici, la famille de ma femme est ici, mes enfants vont à l'école ici et c'est à Dallas qu'on va vivre après ma carrière. Il aurait vraiment fallu qu'ils m'offrent quelque chose d'incroyable pour que j'aille jouer à Oakland à ce stade de ma carrière. Je ne me voyais pas tout recommencer à 37 ans. Ça aurait été un changement radical», a dit celui qui craignait aussi l'incertitude entourant le déménagement prochain des Raiders vers Las Vegas.

«Tu regardes la situation des Raiders et entre Oakland et Vegas, il y a trop d'ambiguïté dans l'air. À Dallas, je sais où je m'en vais et sachant que la majorité de ma carrière est derrière moi, je préférais rester.»

À ce jour, Ladouceur n'a toujours pas raté la moindre longue remise en situation de bottés de conversion, de bottés de placement ou de dégagements.

Le rêve du Super Bowl toujours bien en vie

Même si ses Cowboys viennent de connaître une saison éprouvante, Louis-Philippe Ladouceur continue de croire que les principaux morceaux sont en place pour goûter enfin au rêve du Super Bowl d'ici la fin de sa carrière.

«Tu veux faire partie d'une équipe qui va se rendre au Super Bowl. Après 13 ans à travailler pour cette équipe-là, c'est avec les Cowboys que je veux aboutir au rêve. J'ai mis trop d'efforts avec cette équipe pour aller ailleurs. C'est ici que je veux que ça arrive», a insisté le spécialiste des longues remises.

Ladouceur estime que la nature de sa position, qui lui permet d'épargner son corps des plus cruelles rigueurs de la NFL, devrait lui donner l'opportunité de prolonger sa carrière encore quelques saisons dans l'espoir de se rendre au bout de ses ambitions.

«Tout a bien été pour moi encore cette année. J'ai connu une bonne saison. Sur le plan personnel, ça a été très productif, même si ça a moins été le cas pour l'équipe, qui a raté les séries.

«Je pense que je pourrais jouer encore trois ans, jusqu'à la saison 2020. J'ai encore le feu sacré. À moins que je me blesse ou que les choses tournent vraiment mal avec l'équipe, je veux continuer. Si j'avais eu à m'écoeurer, je me serais écoeuré avant!», a-t-il rigolé.

Pas de coups d'éclat

Serrés à la gorge par le plafond salarial, les Cowboys ont bien tenté quelques approches sur le marché des joueurs autonomes, sans toutefois s'offrir de coups d'éclat.

Rien pour inquiéter Ladouceur, qui n'entrevoit pas la même fiche ordinaire de 9-7 pour les siens en 2018.

«Quand je regarde notre offensive, nous avons quatre très bons joueurs de ligne. Nos receveurs sont bons, tout comme notre quart-arrière et notre porteur de ballon. Il n'y avait pas de gros changements à apporter. Notre défensive est jeune et affamée. On peut aller combler nos besoins par le repêchage en avril», a-t-il évalué.