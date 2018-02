NFL: une publication troublante de Jonathan Martin

Intimidé par d'anciens coéquipiers des Dolphins de Miami en 2013, Jonathan Martin a publié une troublante photo sur les réseaux sociaux, vendredi, ce qui a provoqué la fermeture de son ancienne école secondaire de Harvard-Westlake en banlieue de Los Angeles, et lui a valu d'être détenu et interrogé par la police, a rapporté la chaîne américaine ABC.

Former Dolphins OL Jonathan Martin with some seriously disturbing stuff on his IG story... pic.twitter.com/NaJ8a0BXze