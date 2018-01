Tom Brady coupe court à une entrevue

Agence QMI 29-01-2018 | 11h44

Le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Tom Brady n'a guère apprécié qu'un animateur de radio fasse une remarque péjorative à l'égard de sa fille de 5 ans et il a mis fin abruptement à une entrevue téléphonique, lundi matin.

Questionné au sujet du documentaire «Tom vs Time», le joueur-vedette a exprimé sa colère relativement aux déclarations précédentes d'un animateur de la chaîne WEEI, Alex Reimer. La semaine passée, celui-ci avait mentionné que sa progéniture était «une petite emmerdeuse». Aussi, la réplique du numéro 12 a été virulente.

«Pendant plusieurs années, j'ai essayé de me présenter à votre émission [Kirk & Callahan Show] et être respectueux à votre égard. J'ai toujours tenté de faire du bon travail pour vous et c'est décevant d'entendre cela. Ma fille et tous les autres enfants ne méritent certainement pas cela», a-t-il déclaré par le biais de propos rapportés par le réseau ESPN.

«Je n'ai réellement pas d'autre chose à dire ce matin. Peut-être que je vous parlerai un autre jour», a-t-il poursuivi avant de raccrocher la ligne.

Par ailleurs, Reimer a été suspendu par son employeur pour toute la semaine, selon le coanimateur de l'émission, Kirk Minihane.

Les Patriots affronteront les Eagles de Philadelphie au Super Bowl, dimanche à Minneapolis.

Un autre Super Bowl pour les Patriots, selon EA Sports

Le géant des jeux vidéo EA Sports prédit une victoire de 24-20 des Patriots de la Nouvelle-Angleterre contre les Eagles de Philadelphie lors du Super Bowl qui aura lieu dimanche, à Minneapolis.

D'ailleurs, selon sa simulation, la bande du quart-arrière Tom Brady aura chaud jusqu'au dernier jeu du match.

Chez les preneurs aux livres, les «Pats» sont favoris par 4,5 points pour remporter un sixième championnat, un troisième en quatre ans, après 2015 et 2017.

La Nouvelle-Angleterre avait effacé un retard de 25 points l'an dernier pour venir à bout des Falcons d'Atlanta au compte de 34-28 en prolongation. Par ailleurs, ils ont battu les Eagles 24-21 lors du match ultime, le 6 février 2005.