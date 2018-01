Les Patriots nient toute zizanie

Agence QMI 05-01-2018 | 12h28

L'organisation des Patriots de la Nouvelle-Angleterre a démenti vendredi avant-midi les allégations diffusées dans les médias à propos d'une possible mésentente entre le quart-arrière Tom Brady, l'entraîneur-chef Bill Belichick et le propriétaire Robert Kraft.

Les trois hommes ont d'ailleurs diffusé un communiqué conjoint pour répliquer au texte du réseau ESPN, qui a évoqué quelques épisodes houleux les ayant supposément impliqués pendant la campagne 2017. La chaîne a aussi laissé entendre que le trio pourrait être déformé au terme de la phase éliminatoire.

«Durant les 18 dernières années, nous trois avons entretenu une très bonne et très productive relation professionnelle. Lors des récents jours, il y a eu plusieurs spéculations faites par les médias qui ont amené des théories sans contenu, hautement exagérées ou encore, complètement inexactes, ont-ils indiqué. Nous partageons un objectif et on a le défi énorme de compétitionner en matchs éliminatoires. Nous avons l'occasion de travailler ensemble comme on l'a fait dans les 18 années précédentes. Il est malheureux que nous devions répondre à ces fausses déclarations.»

Le bordel?

Dans son reportage, ESPN a entre autres fait allusion à un entretien entre Brady et Belichick relatif au désir du quart de jouer jusqu'à la mi-quarantaine. Le réseau a précisé que la discussion a pris une tournure explosive. Également, l'instructeur aurait mal réagi lorsque les Patriots - et particulièrement Kraft - ont décidé d'échanger le pivot substitut Jimmy Garoppolo. Il aurait à contre-coeur contacté son vis-à-vis des 49ers de San Francisco, Kyle Shanahan, pour lui proposer en échange un choix de deuxième tour au repêchage.

Par ailleurs, le partenaire d'affaires de Brady, Alex Guerrero, est mentionné par ESPN quant aux causes de la possible atmosphère tendue régnant dans l'entourage des Patriots. Celui-ci travaille dans le but de permettre à son client de jouer pendant quelques années, mais ses méthodes ne plairaient pas au personnel médical de l'organisation.