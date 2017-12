NFL : Donald Trump continue de se plaindre

Agence QMI 28-11-2017 | 09h34

Le président des États-Unis, Donald Trump, a de nouveau dénoncé mardi le comportement des joueurs de la NFL pendant l'interprétation des hymnes nationaux précédant les matchs.

«Au moins 24 footballeurs ont posé le genou au sol dans les stades de la NFL ce week-end, des édifices qui deviennent de plus en plus difficiles à remplir, a-t-il écrit sur son compte Twitter. Le public américain est fatigué de ce manque de respect à l'égard de notre pays, de notre drapeau et de notre hymne national. La situation est devenue hors de contrôle.»

De nombreux joueurs du circuit Goodell ont suivi l'exemple de l'ancien quart-arrière des 49ers de San Francisco Colin Kaepernick au cours des derniers mois. Celui-ci avait créé une controverse en s'agenouillant lors de l'hymne des États-Unis.

Pour sa part, Trump a vertement critiqué les athlètes de la NFL à quelques reprises récemment. Il a notamment dit souhaiter la suspension du porteur de ballon des Raiders d'Oakland Marshawn Lynch, qui était demeuré debout uniquement pour l'hymne du Mexique lors d'une rencontre face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre disputée à Mexico.