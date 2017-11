«Retour au jeu assez difficile», admet Laurent Duvernay-Tardif

Emmanuel Martinez 08-11-2017 | 13h45

MONTRÉAL - Revenant au jeu après avoir été blessé au genou, Laurent Duvernay-Tardif, des Chiefs de Kansas City, a reconnu avoir éprouvé des difficultés à son dernier match, mais ce n'est pas à cause de la peur de se blesser de nouveau.

De passage à Montréal comme ambassadeur des magasins Sports Experts lors de sa semaine de congé, le joueur de ligne offensive est revenu sur sa performance durant la défaite contre les Cowboys de Dallas, dimanche dernier, après avoir raté quatre rencontres.

«Ç'a été un retour au jeu assez difficile. J'aurais aimé avoir eu une meilleure performance. Cela dit, après quatre semaines, on est un petit peu rouillé et ça peut prendre quelques jeux, quelques matchs avant de se mettre dedans», a-t-il dit en point de presse.

Même s'il continue à faire de la physiothérapie et qu'il portera vraisemblablement une prothèse à la jambe gauche pour le reste de la saison, le Québécois ne craint pas d'être de nouveau sur la touche.

«Je sais que c'est une blessure qui est difficile d'aggraver. Mon "background" en médecine m'a confirmé cette pensée-là. Le meilleur moyen de connaître du succès, c'est d'oublier ce qui est arrivé, de faire chose du passé et d'affronter la deuxième moitié de la saison comme si on était frais et dispo», a dit Duvernay-Tardif, qui a qualifié sa blessure de «mineure».

Un endroit bruyant

Le joueur de ligne a précisé que son retour a été compliqué par le fait qu'il est difficile de jouer dans un stade aussi bruyant que celui des Cowboys de Dallas qui ont battu les Chiefs 28-17.

«C'était au niveau de la communication avec mes coéquipiers et aussi le cardio. Le football, c'est un sport où peu importe ce que tu fais, tu ne peux jamais te préparer à 100 % pour une situation de match en termes de demande physique, parce que ça reste un sport d'impact qui reste difficile à jouer pendant 60 minutes consécutives.»

Trois défaites en quatre rencontres

Même si son club est retombé sur terre en encaissant trois défaites en quatre rencontres après avoir gagné ses cinq premiers affrontements, Duvernay-Tardif entrevoit avec optimisme le reste de la saison.

«Je suis très confiant. Depuis que l'entraîneur Andy Reed est là, le "bye week" [la semaine de relâche] a toujours été une source d'inspiration pour les troupes et on est toujours revenu fort après», a-t-il mentionné.

Kansas City affrontera d'ailleurs la semaine prochaine un adversaire qui devrait lui permettre de retrouver le chemin de la victoire. Les Chiefs se rendront au New Jersey pour affronter les Giants de New York, qui n'ont obtenu qu'une victoire en huit parties cette année.