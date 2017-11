Ezekiel Elliott jouera dimanche

Agence QMI 03-11-2017 | 10h42

Le porteur de ballon des Cowboys de Dallas Ezekiel Elliott disputera le match de dimanche contre les Chiefs de Kansas City après que le tribunal eut décidé vendredi de surseoir à l'application d'une suspension de six parties contre le joueur concerné.

Une cour d'appel fédérale a ainsi momentanément stoppé les effets de la sanction qui devrait entrer en vigueur dimanche, après la rencontre. Cependant, ce tribunal pourrait accepter la requête du syndicat des joueurs de la NFL qui souhaite obtenir une injonction d'urgence la semaine prochaine. Si le tout est validé, Elliott jouera d'ici un jugement final quant à l'appel déposé par l'Association des joueurs vis-à-vis la suspension.

Elliott a été puni par la NFL en raison de son implication dans une histoire de violence conjugale. La sanction a été imposée par le commissaire Roger Goodell en août, après une enquête d'environ un an. Cette saison, le demi offensif a récolté 690 verges et six touchés en 164 portées.