Andrew Luck ne reviendra pas cette saison

Agence QMI 02-11-2017 | 14h14

Les Colts d'Indianapolis ont placé jeudi le nom du quart-arrière Andrew Luck sur la liste des blessés, de sorte qu'il ne jouera pas cette saison.

Opéré à l'épaule droite au mois de janvier, le pivot a tenté de préparer son retour à la compétition sur le terrain, mais en vain. Il avait notamment participé à quelques exercices au début octobre, de façon limitée. Cependant, il s'est dit optimiste quant à son futur dans le football professionnel.

«Je souhaitais être en meilleur état et dans une forme optimale cette année, mais ce n'est pas le cas, a-t-il déclaré sur le site des Colts. Je sais que je serai mieux que cela. Je serai un meilleur quart, un meilleur coéquipier et une meilleure personne à la suite de cette épreuve.»

«Andrew a emprunté chaque avenue afin de s'assurer d'être prêt à jouer. C'était notre but également», a ajouté le directeur général Chris Ballard.

En 2016, Luck a complété 346 de ses 545 passes pour des gains de 4240 verges, 31 touchés et 13 interceptions. Pendant son absence, Jacoby Brissett a pris le relais et en 2017, il a atteint la cible 145 fois en 240 occasions pour un total de 1642 verges, cinq majeurs et quatre ballons interceptés.

Indianapolis occupe la cave de la section Sud de l'Association américaine avec une fiche de 2-6.