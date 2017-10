Le Super Bowl LV présenté à Tampa

Agence QMI 19-10-2017 | 12h49

La NFL a décerné la présentation du Super Bowl LV de 2021 aux Buccaneers de Tampa Bay au terme de sa réunion annuelle automnale à New York, a-t-il été annoncé jeudi.

Tampa accueillera donc le match de championnat du football professionnel américain pour la cinquième fois dans l'histoire de la ville floridienne et une troisième fois depuis 2000.

«Nous avons apporté des améliorations substantielles dans les récentes années pour s'assurer que le stade Raymond James (domicile des Bucs depuis 1998, NDLR) puisse ultimement accueillir le match pour une troisième fois», a expliqué Bryan Glazer, co-propriétaire des Buccaneers.

La rencontre du Super Bowl a précédemment eu lieu à Tampa en 1984, en 1991, en 2001 et en 2009. Seules Miami, La Nouvelle-Orléans et Los Angeles ont présenté plus souvent la prestigieuse partie.

