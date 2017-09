Randy Moss et Ray Lewis au temple de la renommée de la NFL?

Agence QMI 13-09-2017 | 10h46

L'ancien receveur de passe des Vikings du Minnesota et des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Randy Moss ainsi que le célèbre secondeur des Ravens de Baltimore Ray Lewis sont parmi les ex-joueurs qui sont éligibles pour la première fois afin d'être élu au temple de la renommée de la NFL en 2018.

Cette liste présentée mardi inclut 108 ex-joueurs et anciens entraîneurs, dont 11 nouveaux venus. Parmi ces derniers, on retrouve aussi le demi de coin des Buccaneers de Tampa Bay Ronde Barber et le secondeur des Bears de Chicago Brian Urlacher.

Le nombre de candidats sera réduit à 15 noms au comité chargé de trancher en février prochain. Cette liste sera ensuite encore amputée pour n'inclure que cinq personnes. Les membres de comité de sélection devront ainsi voter oui ou non pour chacun des candidats restants, qui devront obtenir 80 % des votes.

Le comité décidera aussi si deux joueurs de l'époque «pré-moderne» Robert Brazile des Oilers de Houston et Jerry Kramer, des Packers de Green Bay, seront intronisés, tout comme l'ancien directeur général des Redskins de Washington Bobby Beathard. Ils devront aussi obtenir 80 % des voix pour entrer au temple de la renommée de la NFL à Canton en Ohio.