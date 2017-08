Tom Brady est le plus populaire

Agence QMI 01-08-2017 | 10h22

Le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Tom Brady est le joueur de la NFL ayant généré le plus de ventes d'objets à son effigie entre les mois de mars et mai.

L'Association des joueurs de la NFL a dévoilé son classement à ce sujet, mardi. Brady est le meneur pour la neuvième fois en 13 diffusions, lui qui domine notamment au chapitre des t-shirts vendus.

Par ailleurs, quatre porte-couleurs des Cowboys de Dallas font partie du top 10. Le porteur de ballon Ezekiel Elliott et le pivot Dak Prescott sont respectivement deuxième et troisième, tandis que leurs coéquipiers Dez Bryant et Jason Witten sont dans l'ordre sixième et 10e.

Marshawn Lynch, des Raiders d'Oakland, et Russell Wilson, des Seahawks de Seattle, occupent les quatrième et cinquième places.