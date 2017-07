Une dernière saison pour Ben Roethlisberger?

Agence QMI 28-07-2017 | 16h27

Le quart-arrière des Steelers de Pittsburgh Ben Roethlisberger pourrait accrocher ses crampons après la saison 2017.

L'athlète de 35 ans, qui amorcera sa 14e campagne dans la NFL, a confirmé le tout lors d'un entretien avec le quotidien «Pittsburgh Post-Gazette», vendredi.

«J'ai été très chanceux de pouvoir pratiquer ce sport aussi longtemps. Toutefois, j'ai envie de voir mes enfants grandir et pendant la saison morte, j'adore passer du temps avec eux. Ensuite, la saison recommence et ça demande tellement de temps et d'implication», a-t-il expliqué.

Le pivot a aussi souligné que les études sur les commotions cérébrales et les dommages causés au cerveau constituent également un facteur.

«C'est un peu de tout ça. Je veux être en santé et être capable de me lancer la balle avec mes enfants, a-t-il souligné. Je me sens bien mentalement et je sais que cette nouvelle étude démontre que 90 % des joueurs dont le cerveau a été étudié souffraient d'ETC [encéphalopathie traumatique chronique].»