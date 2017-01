Les Falcons atteignent le Super Bowl

Agence QMI 22-01-2017 | 18h33



En 51 saisons dans la NFL, les Falcons ont participé une seule fois au Super Bowl et n'ont jamais gagné de championnat.

Le quart-arrière d'Atlanta Matt Ryan a connu une saison extraordinaire qui pourrait lui permettre de recevoir le titre de joueur par excellence de la NFL. Il n'a pas déçu ses partisans dimanche. Il a finalement complété 27 de ses 38 tentatives de passe pour des gains de 392 verges et quatre touchés. Il a également atteint la zone payante par la course à une occasion.

Dès leur première séquence offensive, les favoris de la foule ont frappé avec un majeur. C'est Mohamed Sanu qui a capté une passe de deux verges pour le touché.

Les Packers ont tenté de répliquer immédiatement par l'entremise de Mason Crosby, mais celui qui a excellé face aux Cowboys de Dallas la semaine dernière a raté sa tentative de placement de 41 verges.

En retard 10-0, Green Bay se dirigeait vers le territoire ennemi, mais Aaron Ripkowski a échappé le ballon à la ligne des buts à la suite d'une course de 12 verges. Le pointage aurait donc pu être de 10-10, mais les erreurs ont fait mal aux visiteurs.

Du grand Julio Jones

Malgré une blessure au pied, le receveur-étoile Julio Jones s'est assuré de laisser sa marque dans le match.

Sur le dernier jeu de la première demie, il a capté une passe de cinq verges pour porter le pointage à 24-0.

Dès la première séquence offensive des siens au troisième quart, il a frappé à nouveau avec un touché inscrit sur une distance de 73 verges.

Il a finalement complété le match avec neuf réceptions pour 180 verges et deux majeurs.

Aaron Rodgers impuissant

Depuis plusieurs semaines, le quart-arrière des Packers Aaron Rodgers semblait inébranlable. Il aura toutefois été incapable de franchir la dernière étape qui le séparait du Super Bowl.

Rodgers a finalement complété 27 de ses 45 relais pour 287 verges, trois touchés et une interception.

Pour sa part, le receveur Jordy Nelson était en uniforme, lui qui s'est fracturé des côtés, lors du match face aux Giants de New York en première ronde éliminatoire. Il a capté six ballons pour 67 verges, dont un dans la zone des buts. Jared Cook et Davanta Adams ont également inscrit des majeurs, dans la défaite.

Les Falcons affronteront donc les vainqueurs du duel entre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Steelers de Pittsburgh, dans deux semaines.