Les prix de mi-saison dans la NFL

C'est déjà la huitième semaine d'action dans la NFL et jusqu'à maintenant, la saison a été haute en surprise et en rebondissement. En l'honneur des meilleures (et pires) performances de cette moitié de calendrier régulier, nous vous présentons la première édition des prix de mi-saison de Canoë!





Joueur le plus utile à son équipe - Matt Ryan, Falcons d'Atlanta

Le quart-arrière des Falcons connaît une saison hors du commun. Après huit matchs, il trône au premier rang au chapitre des verges par la passe (2348), deuxième au niveau des passes de touché (16) et également deuxième au chapitre des verges gagnées par match (335, 4).

Le 2 octobre, Ryan est devenu le 17e quart-arrière de l'histoire de la NFL à enregistrer plus de 500 verges par la passe, alors qu'il en a récolté 503, dont 300 au receveur Julio Jones dans une victoire de 48-33 contre les Panthers de la Caroline.

Les Falcons sont en première place de la section Sud de l'Association nationale avec une fiche de 4-3. Cette semaine, ils affronteront les Packers de Green Bay, à domicile, au Georgia Dome.

Meilleur joueur offensif - Julio Jones, Falcons d'Atlanta

Cette saison, Ryan se distingue comme un des meilleurs quarts de la ligue. Sa cible préférée? Julio Jones! À 220 lb, 6 pi 3 po et rapide comme une fusée, il n'est pas surprenant que le receveur étoile d'Atlanta se retrouve au premier rang pour les verges sur réception.

En effet, les capacités athlétiques de Jones font de lui une cible extrêmement difficile à couvrir.

Le duo offensif de «Matty Ice» et Julio Jones a su placer les Falcons en tête de leur section et au premier rang de la NFL pour le nombre de points par match. Cependant, avec l'une des pires défensives de la ligue, leur position au classement pourrait bouger d'ici la fin de la saison régulière.

Meilleur joueur défensif - Von Miller, Broncos de Denver

Le joueur le plus utile du 50e Super Bowl poursuit son règne de terreur envers les quarts-arrière de la NFL en 2016. Se retrouvant présentement au deuxième rang pour le nombre de sacs du quart, Von Miller consolide sa place comme l'un des piliers défensifs de la ligue.

Depuis la retraite du grand Peyton Manning, les Broncos de Denver n'ont plus le luxe d'avoir une unité offensive qui peut dicter l'allure d'un match. De plus, la blessure qui a mis fin à la saison du centre-arrière C. J. Anderson n'a pas aidé à régler la situation. C'est donc grâce à la défensive de Denver, menée par Miller, que les Broncos ont malgré tout réussi à récolter une fiche de 5-2.

Cette semaine, Denver reçoit la visite des Chargers de San Diego, leurs rivaux de section.

Nous verrons ce dimanche si Miller et la troisième meilleure défensive de la ligue sauront creuser l'écart.

Entraîneur-chef de l'année - Bill Belichick, Patriots de la Nouvelle-Angeleterre

Bill Belichick est sans contredit l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire de la NFL et il l'a prouvé encore cette année. Les Patriots sont dans une position familière en tête de la section Est de l'Association américaine avec une fiche de 6-1.

Cependant, le plus impressionnant est la fiche de 3-1 obtenue durant la suspension de Tom Brady. Rappelons-nous que son remplaçant, Jimmy Garoppolo, avait été blessé.

C'est le troisième quart-arrière, la recrue Jacoby Brissett, qui avait dû le remplacer.

Belichick maîtrise le concept du jeu d'équipe et son succès semble à l'abri des suspensions, des blessures et du carrousel des joueurs autonomes. Pour ses exploits en l'absence de son joueur étoile, Belichick se mérite le titre d'entraîneur de l'année.

Les Patriots affronteront ce week-end les Bills de Buffalo, la seule équipe à les avoir vaincues en 2016.

Recrue offensive de l'année - Ezekiel Elliott, Cowboys de Dallas

Le porteur de ballon sélectionné au quatrième rang du repêchage de 2016 impressionne et dépasse toutes les attentes de la saison 2016. Il est deuxième au chapitre des verges au sol parmi tous les porteurs de ballon de la NFL avec 703. Il est également premier au niveau des verges par match (117,2) et septième pour le nombre de touchés avec cinq.

La recrue des Cowboys peut également compter sur une des meilleures lignes à l'attaque de la ligue et sur une autre recrue, le pivot Dak Prescott, qui fait aussi sensation.

Les Cowboys affichent une fiche de 5-1 et sont présentement en première place de la section Est de l'Association nationale. Ils affronteront les Eagles de Philadelphie au AT&T Stadium d'Arlington au Texas.

Recrue défensive de l'année - Jalen Ramsey, Jaguars de Jacksonville

La recrue des Jaguars de Jacksonville Jalen Ramsey a eu un excellent début de carrière dans la NFL. Étant souvent aligné devant les receveurs les plus redoutables de ligue, ce dernier a relevé le défi avec brio. Lors de l'affrontement contre Oakland le 23 octobre, Ramsey a notamment neutralisé Amari Cooper, limitant le receveur-vedette à seulement 29 verges.

Malgré les prouesses défensives du jeune demi défensif, Jacksonville connaît un début de saison difficile. Leur fiche de 2-5 est en partie due à de fortes lacunes au niveau du jeu au sol, une catégorie dans laquelle ils se placent au dernier rang de la ligue.

Cependant, la saison n'étant qu'à moitié complétée, les «Jags» ont certainement l'opportunité de faire pencher la balance à leur avantage. De plus, l'écart avec les meneurs de leur section n'est que de deux victoires. Si Jalen Ramsey continue son excellent travail défensif, les Jaguars pourraient possiblement remonter.

Meilleur retour au jeu de 2016 - Les anciens Eagles Sam Bradford et DeMarco Murray

Sam Bradford et DeMarco Murray sont des preuves qu'il est possible d'avoir une deuxième (ou troisième) vie dans la NFL. Laissé largement de côté dans le système de Chip Kelly à Philadelphie l'an dernier, Murray a été échangé aux Titans du Tennessee où il mène présentement la NFL au niveau des verges au sol avec 756.

Les Titans ont d'ailleurs remporté le match du 27 octobre par la marque de 36-22 contre les Jaguars de Jacksonville.

Bradford s'est quant à lui retrouvé à la barre de l'offensive des Vikings du Minnesota à la suite de la blessure à Teddy Bridgewater avant le début de la saison. Rappelons que les Eagles avaient semé la controverse alors qu'ils avaient conclu un échange avec les Titans afin de grimper au deuxième rang du repêchage 2016 pour mettre la main sur le quart-arrière Carson Wentz.

Avec Bradford aux commandes, les Vikings ont une fiche de 5-1 et sont au premier rang de la section Nord.

Bradford et les Vikings affronteront les Bears de Chicago lors du populaire «Monday Night Football».

Le prix citron - L'histoire d'amour d'OBJ et du filet

La position de receveur dans la NFL a toujours été reconnue pour ses «divas». Mais depuis le départ de Chad Ochocinco et de Terrel Owens, nous n'avions pas eu de joueurs avec des personnalités aussi flamboyantes que ces derniers... jusqu'à cette année.

C'est à la suite d'une défaite lors de la troisième semaine que le receveur étoile des Giants, Odell Beckham fils (OBJ), a assené, en guise de frustration, un violent coup sur le filet des lignes de côté. Cependant, le karma a répliqué et le filet est revenu le frapper en plein visage. L'incident étant filmé, il va sans dire que la vidéo est devenue virale en très peu de temps.

Cela étant dit, le receveur a profité de cette opportunité pour faire durer la farce. En effet, après avoir inscrit un touché contre les Packers lors de la cinquième semaine, ce dernier s'est dirigé vers le même filet, cette fois pour lui donner un câlin.

Ce dimanche, OBJ et les Giants (et le filet) sont en congé et qui sait, peut-être que nos deux tourtereaux en profiteront pour faire une escapade romantique quelque part?

