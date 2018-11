Un gros défi pour les Élans

Richard Boutin 09-11-2018 | 18h40

Les Élans de Garneau tenteront de mériter leur billet pour le Bol d'Or, samedi soir, alors qu'ils rendront visite aux Spartiates du Vieux Montréal en demi-finale du circuit collégial collégial Division 1.

«Nous sommes les négligés, mais je suis correct avec ça, a mentionné l'entraîneur-chef Claude Juneau dont la troupe a causé une surprise en quart-de-finale en écartant les Cougars du Collège Champlain par la marque de 28-14. On sait ce qu'on vaut. Ça sera à nous de faire la démonstration de notre valeur après le match.»

«Les gars étaient contents de notre victoire contre Lennoxville, mais ils ont tourné la page en famille dès lundi, de poursuivre Juneau. On a vécu beaucoup d'émotions, mais nous sommes passés à la prochaine étape. Nous sommes à la 12e semaine du calendrier et nous avons maturé comme famille. Nous sommes en contrôle de nos moyens.»

En saison régulière, les Élans avaient infligé un premier revers aux Spartiates, un gain de 37-28 dans la métropole. Après une correction contre André-Grasset lors du dernier match de la saison régulière, les Spartiates sont revenus en force en liquidant le campus Notre-Dame-de-Foy, samedi dernier.

«Je n'ai pas vu une grande différence dans les deux parties, a indiqué Juneau qui a dirigé le Vieux Montréal dans une autre vie et qui a aussi porté leurs couleurs. Les Spartiates regorgent de talent et de gars intenses. Ils ont un très bon porteur de ballon (Alexandre Dagobert) et ils s'imposent au sol. Nos offensives se ressemblent. Notre style de jeu se prête au football de novembre, mais il faudra bien exécuter et s'imposer. Notre quart-arrière gère bien la pression. Je suis très fier de la progression de Tristan (Blais).»

Disputée en après-midi, l'autre demi-finale opposera les Phénix d'André-Grasset, les champions de la saison régulière, aux Géants de Saint-Jean-sur-le-Richelieu qui ont écartés les Cheetahs de Vanier, samedi dernier.

«On avait espoir que le gros bon sens prévale et que notre match soit disputé en après-midi, mais l'équipe hôtesse a le choix, a précisé Juneau. Il n'y a pas de règle du RSEQ même pour les parties en novembre.»