Blessures chez les Carabins : du jamais vu pour Danny Maciocia

Philippe Asselin 26-10-2018 | 19h41

À l'aube de son dernier duel de la saison régulière, l'entraîneur-chef des Carabins de l'Université de Montréal, Danny Maciocia, s'apprête à affronter les Redmen de l'Université McGill sans plusieurs de ses éléments réguliers.

Si le pilote de 51 ans a toujours eu l'habitude de donner du temps de jeu à ses réservistes lors du dernier match du calendrier, cette année, ce n'est pas par choix.

«C'est sûr qu'il va y avoir des réservistes sur le terrain demain (samedi), pas parce qu'on veut leur donner des répétitions, mais bien parce qu'on n'a pas le choix en raison des blessures», a expliqué Maciocia, vendredi.

«Je pense que nous sommes rendus à 71 joueurs différents habillés cette saison et qui ont vu du terrain. On parle quand même d'une saison de huit matchs, je n'ai jamais vu ça!»

Après vérification, il est vrai que l'infirmerie des Carabins n'a jamais été aussi occupée depuis son arrivée à la barre de l'équipe en 2011. Si l'on prend seulement le cas des receveurs de passes, les trois meilleurs éléments, soit Louis-Mathieu Normandin, Guillaume Paquet et Régis Cibasu, n'étaient pas en uniforme contre les Stingers de Concordia, il y a deux semaines.

Dans le cas des deux premiers, ils rateront également le duel contre les Redmen (2-5) alors que Cibasu devrait être en uniforme.

Cette situation est évidemment difficile, mais pas uniquement négative pour Maciocia.

«Ça démontre la profondeur de notre équipe et la qualité de notre recrutement, a-t-il dit avec fierté. Ça nous permet également de faire réaliser à nos jeunes que tout le monde a un rôle et que chaque rôle est important. [...] Nos jeunes ont eu la chance de jouer et d'avoir un mot à dire dans nos succès. Je pense que ça promet, ça m'inspire et en plus nous allons retrouver certains vétérans dans les prochaines semaines.»

Le «coach» a aussi tenu à souligner l'apport de son personnel d'entraîneurs, qui a permis à sa formation de connaître du succès, malgré les embûches.

«Nos assistants ont fait un travail colossal pour préparer ces jeunes-là à jouer dès cette année.»

Prendre son élan

L'affrontement contre McGill n'aura aucune incidence sur le classement des Carabins (5-2), qui sont assurés de finir la saison au deuxième rang. Cependant, cette partie a son lot d'importance pour Maciocia.

«Ça reste un match très important pour nous, dans l'optique où on peut se donner un élan pour les éliminatoires, a-t-il relevé. On veut bien jouer et essayer de dominer sur les trois facettes du jeu. En espérant que ça peut nous donner du "momentum" pour la suite des choses.»

Les Carabins avaient dominé les Redmen 33-0 lors de la première partie de leur saison régulière, mais l'entraîneur ne tient rien pour acquis.

«Ce n'est pas la même équipe que nous avons affrontée lors de la première semaine du calendrier. Ils ont de bons éléments et eux aussi ils jouent du bon football depuis quelques semaines. Je suis convaincu qu'ils vont se présenter et tout donner. Ça devrait être un match très intéressant.»

Les deux formations ont rendez-vous, dès 14h, au Stade Percival-Molson.