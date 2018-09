Classement national : le Rouge et Or et les Carabins toujours parmi les meneurs

Agence QMI 25-09-2018 | 14h30

Le Rouge et Or de l'Université Laval et les Carabins de l'Université de Montréal (UdeM) ont conservé les deuxième et quatrième places du classement hebdomadaire de football d'U SPORTS mis à jour mardi.

Invaincus en quatre rencontres cette saison, les Mustangs de Western demeurent au sommet. Les Dinos de Calgary sont troisièmes, tandis que les Ravens de Carleton complètent le top 5.

L'UdeM accueillera le Vert & Or de Sherbrooke, vendredi, et sera en quête d'une quatrième victoire en cinq sorties. Le lendemain, l'Université Laval visitera les Stingers de Concordia.